نصبت له كمينًا، روسيا تكشف علاقة حاكمة فنزويلا المؤقتة مع لافروف بمقطع قديم (فيديو)

18 حجم الخط

ديلسي رودريجيز، أعادت بعض وسائل الإعلام الروسية بث مقطع فيديو، تم نشره منذ نحو 3 سنوات، لـ ديلسي رودريجيز، نائبة الرئيس الفنزويلي المُعتقل نيكولاس مادورو، وكانت تمازح وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، عندما اختبأت له خلف الباب، وفاجأته بعد ذلك بوجودها، ما دفع لافروف للضحك واحتضانها.

نائبة مادورو تمازح لافروف ويحاضنها ضاحكًا

وتساءل موقع "أخبار روسيا" الروسي، بعد نشر مقطع الفيديو، الذي مازحت فيه ديلسي رودريجيز وزير الخارجية الروسي لافروف، قائلة: "من يقود فنزويلا الآن؟ نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز، وهي نفسها المسئولة التي اختبأت قبل عامين خلف باب وفاجأت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على سبيل المزاح".



يذكر أن مقطع الفيديو تم نشره في 19 أبريل 2023، عبر وسائل الإعلام الروسية، عندما مازحت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أثناء زيارته للعاصمة الفنزويلية كاراكاس، وبثت وسائل الإعلام الروسية مقطع الفيديو بعنوان "نائبة الرئيس الفنزويلي "تنصب كمينا" لوزير الخارجية الروسي".

ويظهر مقطع الفيديو دخول لافروف إلى قاعة حيث سيجتمع مع نائبة الرئيس الفنزويلي المُعتقل مادورو، اختبأت رودريجيز خلف الباب لتفاجئ لافروف في شكل مزاح، ما أظهر حالة من الود التي سادت أجواء اللقاء.

🚨⚡️ Who is leading Venezuela now?



Vice President Delcy Rodríguez — the same official who, two years ago, hid behind a door and jokingly surprised Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov. pic.twitter.com/oNzPRYEzN9 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) January 3, 2026

كما نشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر حسابها في "تيليجرام"، مقطع الفيديو يظهر، لمزاح نائبة الرئيس الفنزويلي مع لافروف، بحسب روسيا اليوم.

وكتبت ماريا زاخاروفا مغلقة على الفيديو: "نائبة رئيس جمهورية فنزويلا (دلسي) رودريجيز تحب المزاح.. التقت بسيرجي فيكتوروفيتش (لافروف) بكمين (فكاهي)".

المحكمة العليا تنصب ديلسي رودريجيز رئيسة مؤقتة لفنزويلا

يذكر أن المحكمة العليا في فنزويلا أمرت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز بتولي الرئاسة مؤقتا، عقب اعتقال الولايات المتحدة لرئيس فينزويلا نيكولاس مادورو.

ديلسي رودريجيز رئيسة مؤقتة لفنزويلا، فيتو

وقالت الدائرة الدستورية في المحكمة: إن " ديلسي رودريغيز، بصفتها الطرف المسؤول، تتولى جميع المسئوليات والواجبات والصلاحيات المنوطة بمنصب رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية، بهدف ضمان استمرارية الإدارة والدفاع الشامل عن الوطن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف، في مؤتمر صحفي، عقده أمس السبت، أن ديلسي رودريجير أدّت القسم لتسلم منصب الرئاسة في فنزويلا، وأنها أكدت لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "استعدادها للتعاون" مع واشنطن. وتحدث ترامب عن إدارة فنزويلا إلى جانب فريق من الفنزويليين، خلال فترة انتقالية لم يُحدد مدتها.

كما عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اتّصال مع ديلسي رودريجيز، عن "تضامنه الكامل ‌مع ‌الشعب ⁠الفنزويلي في ‌مواجهة، ما وصفه بـ "العدوان المسلح".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن "لافروف وديلسي تحدثا عن ضرورة منع أي تصعيد آخر وإيجاد مخرج من الأزمة عبر الحوار"، ونفت ما تم تداوله أن ديلسي رودريجيز قد غادرت إلى روسيا، وفقًا وكالة "تاس" الروسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.