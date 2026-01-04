خارجية فنزويلا: العدوان الأمريكي مرفوض دوليا وقانونيا وسياسيا

18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل أن العدوان الذي شنتته الولايات المتحدة على فنزويلا لا يحظى بأي تأييد، بل يتعرض لتنديد واسع من المجتمع الدولي.

تضامن ودعم وإدانة للهجوم الأمريكي

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف: "تحدثت مع عدد من وزراء الخارجية وتلقينا كلمات تضامن ودعم وإدانة للهجوم الأمريكي، وشهدنا حراكا شعبيا دوليا واسع النطاق حيث اتصلت بنا حركات تضامن من جميع أنحاء العالم وأصدرت بيانات منددة بالعدوان الأمريكي".

وتابع: "بعبارة أخرى، لا يجد هذا العدوان أي تأييد ويدينه العالم أجمع والقانون والحقيقة السياسية".

سيطرة أمريكا بالقوة على الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته

دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحلّ القضية عبر الحوار.

وأضافت الخارجية الصينية: بكين قلقة للغاية بشأن سيطرة أمريكا بالقوة على الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته.

فوضى تدفع ثمنها العائلات الأمريكية

في سياق متصل، حذرت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس من أن تصرفات السلطات الأمريكية ضد فنزويلا وخطف رئيسها نيكولاس مادورو، تهدد بفوضى تدفع ثمنها العائلات الأمريكية.

وكتبت هاريس على المنصة الاجتماعية "إكس": "لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل. حروب من أجل تغيير النظام أو النفط، التي تُقدم على أنها قوة، لكنها تتحول إلى فوضى، ويدفع العائلات الأمريكية ثمن ذلك".

وأضافت هاريس أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه فنزويلا لا تجعل أمريكا أكثر أمانًا أو قوة.

الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا واعتقلت مادورو وزوجته

وأكدت قائلة: "هذه الخطوة كانت غير قانونية وغير حكيمة. الشعب الأمريكي لا يريد ذلك، وقد تعب من الأكاذيب... الأمر يتعلق بالنفط ورغبة دونالد ترامب في لعب دور الديكتاتور الإقليمي".

وأشارت هاريس إلى أن ترامب يعرض القوات الأمريكية للخطر، وينفق مليارات الدولارات، ويزعزع استقرار منطقة البحر الكاريبي، ولا يقدم أي مبررات قانونية، أو خطة للخروج، أو أي فوائد محلية.

وكان ترامب قد أعلن أمس السبت أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.

