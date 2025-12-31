خلاف على الطعام، اعترافات عامل متهم بكسر جمجمة زميله في الجيزة

18 حجم الخط

ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على عامل متهم بالاعتداء على زميله بعصا خشبية، مما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف، وتم نقله للمستشفى بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بارتكابه للجريمة، وقيامه بالتعدي على زميله بعصا خشبية أحدثت إصابته إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلاف وقع بينهما أثناء تناول الطعام، وتحرر محضر بالواقعة وأحالته للنيابة المختصة للتحقيق.



البداية كانت بورود بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، يفيد بتعرض عامل لاعتداء ونقله إلى المستشفى لإسعافه في الواحات البحرية.



بإجراء التحريات تبين أن عامل بمصنع اعتدى على زميله المجني عليه بعصا خشبية، إثر خلاف بينهما خلال تناول وجبة طعام، مما أدى إلى إصابته بكسر بالجمجمة، ونزيف.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف

وحسب القانون في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

كما نصت المادة 375 مكرر ( أ ) على: “يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها

