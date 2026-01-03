حبس سايس متهم بممارسة أعمال البلطجة 4 أيام في القاهرة

18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس سايس متهم ممارسة أعمال البلطجة داخل موقف سيارات بالقاهرة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات وكلفت رجال البحث الجنائي بتكثيف التحريات حول الواقعة.



وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ممارسة أحد الأشخاص أعمال البلطجة بأحد مواقف السيارات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات في المرج

وعلى جانب آخر، أمرت نيابة المرج بحبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وبحوزتهما (سيارة، أدوات تقطيع).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبإرشادهما، تم ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما سيئي النية (بائعي خردة، سمكري سيارات – مقيمين بنطاق محافظة القليوبية)، وتم ضبطهم وبحوزتهم السيارات وأجزاء منها.

