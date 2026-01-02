الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق "توك توك" دهس سودانية وسرق حقيبتها في كرداسة بالجيزة

متهم، فيتو
متهم، فيتو
18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة، حبس سائق متهم بقتل سودانية، دهسا تحت أسفل عجلات التوك توك  الخاص به وسرقة حقيبتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات امن البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على المتهم بعد دهسه لسيدة ولاذا بالفرار بدائرة مركز شرطة كرداسة.

 

البداية كانت بمنشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عن تعرض سيدة تحمل جنسية إحدى الدول للاعتداء والسرقة أثناء استقلالها مركبة «توك توك» بدائرة مركز شرطة كرداسة في الجيزة.


 

ومع تصاعد الجدل، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وبالفحص، تبين ورود بلاغ من أحد المستشفيات يفيد باستقبال السيدة مصابة بكسر في قاع الجمجمة.

 

وبسؤال الشخص الذي قام بنقلها إلى المستشفى – وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام – أفاد بأنه أثناء سيره بسيارته سمع استغاثة السيدة، وفوجئ بقائد «توك توك» يصطدم بها ويفر هاربًا.
 

وعند محاولته الرجوع بالسيارة لاستبيان ما حدث، اصطدم بها دون قصد، ما تسبب في تفاقم إصابتها، فبادر على الفور بنقلها إلى المستشفى لإنقاذ حياتها.

 

ورغم محاولات إسعافها، لفظت السيدة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، فيما أكد شهود العيان رواية الواقعة.

 

جهود البحث والتحري أسفرت عن تحديد وضبط مركبة «التوك توك» وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين السيدة بسبب قيمة الأجرة، دفعته إلى خطف حقيبتها التي كانت تحتوي على مبلغ مالي وهاتف محمول، ثم اصطدم بها أثناء فراره.

 

كما أقر المتهم بقيامه ببيع الهاتف المحمول المسروق لإحدى السيدات، والتي تم ضبطها وبحوزتها الهاتف المستولى عليه.

txt

سرقة دراجة نارية من أمام بنك شهير في المنيا، والأمن يكشف تفاصيل الواقعة

txt

حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات في المرج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن الجيزة كرداسة التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

شديد البرودة نهارا وليلا ونشاط للرياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس غدا، ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار بهذه الشواطئ

بيان حاسم من وزارة النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو بسبب أزمة الفكة

ارتفاع البتلو 15 جنيها وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

محمد معروف حكما لمباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا

القبض على صاحب مطعم و3 من العاملين بعد واقعة تسمم 25 شخصًا بالشرقية

خدمات

المزيد

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بتخطي الأمور الصعبة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads