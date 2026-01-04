الوعي الوطني، توفيق عكاشة وزوجته يقدمان محاضرة حول حروب الجيل الرابع بالشرقية (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية تنظيم ندوة تثقيفية موسعة بعنوان «الحروب الاجتماعية وحروب الجيل الرابع»، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة العاشر من رمضان، في إطار حرص مديرية الشباب والرياضة على رفع الوعي الفكري وبناء الإنسان، وتعزيز دور الشباب في حماية الأمن القومي ومواجهة التحديات المعاصرة.

مشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والشبابية وأعضاء الجمعية العمومية ومجالس الإدارات

جاءت الندوة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، وبمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والشبابية وأعضاء الجمعية العمومية ومجالس الإدارات.

توفيق عكاشة خلال ندوة تثقيفية، فيتو

مفهوم الحروب الاجتماعية وحروب الجيل الرابع والتحديات الفكرية



وحاضر في الندوة كل من الدكتور توفيق عكاشة الإعلامي والمحلل السياسي، والإعلامية الدكتورة حياة الدرديري، حيث تناولا عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بمفهوم الحروب الاجتماعية وحروب الجيل الرابع، والتحديات الفكرية والإعلامية التي تواجه المجتمع، مؤكدين على أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة الشائعات وحروب المعلومات، ودوره في بناء جيل واعٍ قادر على حماية الوطن والحفاظ على استقراره.

أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، والسيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب، ومجدي ماضي مدير إدارة شباب العاشر من رمضان، والمستشار السيد متولي رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان، إلى جانب عدد من أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.

واختُتمت فعاليات الندوة بالتأكيد على استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات التوعوية لدعم الشباب فكريًا وثقافيًا، والتقاط الصور التذكارية مع الحضور.

توفيق عكاشة يوجه رسالة استغاثة شعبية لرئيس الوزراء: مستشفى طلخا المركزي تصلح للحيوانات لا البشر

وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحمل استغاثة المواطنين فى مدينة طلخا من تدني مستوى الخدمة بـ مستشفى طلخا المركزي ومعاناة المرضى وذويهم.

توفيق عكاشة يكشف حالة التردي فى مستشفى طلخا المركزي

وقال توفيق عكاشة فى منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": رسالة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وشكوى واستغاثة من جماهير وشعب مدينة طلخا ومركز طلخا مستشفى طلخا المركزى.

توفيق عكاشة يناشد رئيس الوزراء تطوير مستشفى طلخا المركزي

وتابع توفيق عكاشة، مستشفى طلخا لا تصلح لكى تكون مستشفى مركزى بل لتكون للحيوانات، وأشاد بفريق العمل بالمستشفى الذي وصفه بـ الممتاز ولكنه يعمل وكأنه بوحدة صحية فى مطلع القرن العشرين، بلا أجهزة وبلا أسرة تستطيع استيعاب المرضى وحاله يرسى له.

