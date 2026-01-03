أخبار مصر اليوم: السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة واحترام سيادة الدول.. الوطنية للانتخابات تتلقى 28 شكوى باليوم الأول لجولة الإعادة بالدوائر الملغاة.. وهذة حالة الطقس غدا الأحد

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، أبرزها:

شيخ الأزهر يدعو اليمنيين لتغليب روح الأخوة وإعلاء صوت العقل حفاظا على بلادهم

دعا فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشعب اليمني الشقيقَ بمختلف فصائله ومكوناته، إلى الاتحاد وتغليب صوت العقل والحكمة وروح الأخوة، للحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.



وكتب فضيلته تغريدة على صفحاته الرسمية على موقعي فيسبوك وإكس، قال فيها:“إخواننا الأشقاء في اليمن، هذا البلد العزيز على كل عربيٍّ ومسلمٍ، ندعوكم بصدقٍ إلى تغليب روح الأخوَّة، وإعلاء صوت العقل والحكمة التي ميَّزت أهل اليمن، وأخبر عنها رسولنا الكريم ﷺ في قوله: «أتاكم أهلُ اليمنِ، هم أرقُّ أفئدةً وألينُ قلوبًا، الإيمان يمانٍ، والحكمةُ يمانيَةٌ»، استحضروا هذه الحكمة، وحافظوا على وحدة بلدكم، واجنحوا للسِّلم عبر الحوار والتشاور”.



كما دعا فضيلته الأشقاء العرب والجميع إلى بذل كل الجهود من أجل الحفاظ على استقرار هذا الوطن العربي الأصيل، وحمايته من مخاطر التفكك والتطرف، مذكِّرًا بقوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}.

واختتم فضيلته تغريدته بدعاء إلى أهل اليمن والأمتين العربية والإسلامية: “اللهم احفظ بلاد العروبة والإسلام، وجنِّبهم الشقاق والفتن ما ظهر منها وما بطن”.



وفي سياق متصل تتابع جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية، وتعرب عن قلقها من مخاطر التصعيد المحتمل وانعكاساته على أمن واستقرار اليمن، وما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن المنطقة برمتها.



وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم، تجدد مصر موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعب اليمني، مؤكدة أن تقديم حلول شاملة تعالج جذور الأزمة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.

مصر تستقبل 19 مليون سائح خلال 2025 بنسبة نمو 21%



سجلت السياحة المصرية خلال عام 2025 أداءً استثنائيًا وغير مسبوق، حيث استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، في إنجاز يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية.



وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن ما حققته السياحة المصرية خلال عام 2025 يُعد إنجازًا كبيرًا، وتأكيدًا على قدرة مصر التنافسية، في ظل ما تتمتع به من أمن واستقرار والرؤية الواضحة والاستراتيجية المتكاملة التي تعتمد على إبراز تنويع الأنماط والمنتجات السياحية للمقصد المصري والتي لا مثيل لها في العالم مع تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة.



وأضاف أن هذا النمو يفوق متوسط معدل النمو العالمي الذي قدرته منظمة الأمم المتحدة للسياحة بنحو 5% فقط، وهو ما يعكس ثقة السائحين من مختلف دول العالم في مصر كوجهة سياحية متنوعة وآمنة وقادرة على تقديم تجارب سياحية متنوعة ومتكاملة.





كما توجه الوزير بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على الدعم، ولمجلس الوزراء والحكومة على الجهود المتكاملة والتنسيق المستمر بين مختلف أجهزة الدولة، بما أسهم في تهيئة مناخ داعم للنمو السياحي، كما توجه بالتهنئة للقطاع السياحي الخاص وجميع العاملين بالوزارة على هذا الإنجاز المحقق.



وخلال عام 2025 تصدرت مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قائمة المطارات الأكثر استقبالًا للسائحين خلال عام 2025، بما يعكس التنوع الجغرافي للمقاصد السياحية المصرية، وقدرتها على جذب شرائح مختلفة من السائحين من أسواق متعددة، كما يؤكد نجاح جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية والمطارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وشهدت المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية نموًا في أعداد الزيارة من السائحين الأجانب حيث استقبلت جميعها فيما عدا متحفي الحضارة والكبير 18.6 مليون سائح بنسبة نمو قدرها 33.5% مقارنة بعام 2024.





كما شهد عام 2025 نموًا ملحوظًا في رحلات الطيران السياحي (العارض) بنسبة 32%، في حين حققت مدينة العلمين الجديدة قفزة استثنائية، مسجلة نموًا بنسبة 450% في حركة الطيران العارض، لتكون أحد أبرز المقاصد السياحية الجديدة على خريطة السياحة الدولية.

وأشار الوزير إن هذه النتائج غير المسبوقة التي حققتها مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى تعكس نجاح رؤية القيادة السياسية واستراتيجية الوزارة لتنويع المقاصد السياحية، وفتح آفاق جديدة أمام السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية وخلق منتجات سياحية جديدة تعتمد على دمج عدد من المنتجات في تجربة سياحية واحدة متكاملة.



كما تم، خلال عام 2025، تسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، في مؤشر واضح على اتساع شبكة الطيران الدولية وزيادة الإقبال على زيارة مصر.

وأكد وزير السياحة والآثار أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على هذه النتائج الإيجابية، والعمل على تحقيق نمو سياحي مستدام ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا.

مترو الأنفاق يعلن موعد عودة حركة القطارات لطبيعتها على الخط الأول



بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي أعلنتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والخاصة بأعمال تمرير مواسير المياه أسفل مترو الخط الأول، والتي تم الإعلان عنها يوم 30 ديسمبر الماضي، حيث لم يتبق من الأسبوع المحدد سوى يومين فقط.



وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قد أعلنت أن خطوط المترو ستشهد بعض التأخيرات على مدار الساعة، على أن تعود حركة التشغيل إلى انتظامها الكامل عقب انتهاء مدة الأعمال المقررة.



وأوضحت شركة المترو عبر إذاعتها الداخلية للمواطنين أن التأخيرات المتوقعة في القطارات ناتجه عن أعمال تمرير خطوط للمياه بين محطتي السيدة زينب والملك الصالح على الخط الأول لمترو الأنفاق.





وفي سياق آخر، تسعى وزارة النقل إلى الانتهاء من أعمال تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى من حلوان وحتى محطة المرج الجديدة، وفق للخطة التي أعلنت عنها الوزارة، وذلك نظرا لعمله منذ سنوات دون تجديد أو تطوير.



وتتضمن أعمال تطوير الخط الأول للمترو على تطوير محطات الركاب وتزويدها بأحدث النظم الحديثة في الإشارات وأعمال التشغيل كما تضمن أعمال التطوير على تصنيع 55 قطار مكيف للعمل على بالخط الأول من أجل تحديث الوحدات المتحركة بالخط لخدمة عدد أكبر من الركاب ويجرى تصنيع القطارات الجديدة بمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان، بدولة فرنسا لتشغيلها بشكل تجريبى بالخط الأول للمترو.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد وتحذر من الشبورة المائية



حذرت هيئة الارصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ فى الساعات الثالثة فجرا منتصف الليل وتنتهى فى الساعة العاشرة صباحا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.



ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس من برودة الطقس

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 10



السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مسار العلاقات الثنائية بين مصر وجامبيا وسبل تعزيزها، لاسيما في ضوء الاحتفال هذا العام بمرور ستين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقد أكد الرئيس أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الرئيسان على الدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات، وبالأخص في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتعليمية.

السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة واحترام سيادة الدول



جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات وإنهاء الصراعات، مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها



كما استعرض الرئيس الجهود المصرية المتواصلة لتسوية مختلف الأزمات الإقليمية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

الوطنية للانتخابات: تلقينا 28 شكوى باليوم الأول لجولة الإعادة بالدوائر الملغاة



عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا لمتابعة مجريات اليوم الأول من التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة من قبل المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهبئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت 28 شكوى انتخابية عبر الخط الساخن.



وحول تفاصيل الشكاوي، أوضح خلال المؤتمر الصحفي: 15 شكوى توجيه ناخبين من خارج المقر، وتم التعامل معها بتوجيه رؤساء اللجان العامة للتأكد من عدم تواجد هذه الظاهرة أو التعامل معها باتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.



وأشار إلى تلقي 5 شكاوى بشأن عدم السماح بالمندوبين بالدخول، موضحا أن المندوب هو من يحمل تفويض من رئيس لجنة المتابعة ويكون مقيد باللجنة الفرعية المقرر الحضورفيها ودوره المتابعة خلال عملية الاقتراع، وتم التعامل مع هذا الشكاوى بالاتصال برؤساء اللجان الفرعية وتمكين كافة المندوبين من الدخول وإزالة أسباب الشكوى.



وأوضح أن هناك 5 شكاوى تتعلق بوجود ازدحام وكثافات انتخابية أمام اللجان، وتم الدفع بالموظفين الإداريين وأعضاء الهيئات القضائية لسحب تلك الكثافات والتيسير على الناخبين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأشار إلى ثلاثة شكاوى رشاوى انتخابية، وتم اتخاذ اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيدا بالجهد الذي تبذله وزارة الداخلية والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للعمل على إزالة أسباب الشكاوى.



رئيس جامبيا يثمِّن إنشاء مركز طبي مصري في العاصمة بانجول



أعرب الرئيس الجامبي عن تقديره لمستوى التعاون القائم في المجال الصحي، مثمنًا إنشاء مركز طبي مصري في العاصمة بانجول والدعم المصري المقدم في هذا الصدد

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مسار العلاقات الثنائية بين مصر وجامبيا وسبل تعزيزها، لا سيما في ضوء الاحتفال هذا العام بمرور ستين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقد أكد الرئيس أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الرئيسان على الدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات، وخصوصًا في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتعليمية.

لتفادي الزحام، الوطنية للانتخابات تدعو لتحميل تطبيقها لمعرفة الكثافات التصويتية



تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات 28 شكوى انتخابية من عدد من المحافظات، جرى التعامل معها وفحصها على الفور، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية.



وتوزعت الشكاوى بواقع 10 شكاوى بمحافظة الجيزة، و9 شكاوى بمحافظة المنيا، و4 شكاوى بمحافظة البحيرة، إلى جانب شكوى واحدة بكل من أسوان وأسيوط والأقصر، فضلًا عن شكويين بمحافظة الفيوم.

وتقدمت ثلاثة أحزاب سياسية بعدد من الشكاوى، شملت شكوى واحدة لحزب الجبهة الوطنية، وخمس شكاوى للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وشكوى واحدة لحزب حماة الوطن.

وتركزت غالبية الشكاوى حول عدم تمكين المندوبين أو الوكلاء من حضور اللجان، حيث جرى التنبيه والتأكيد على أن الوكيل يحق له المرور فقط، بينما يحق للمندوب الحضور أثناء عملية الاقتراع، وعلى الفور تم تمكين جميع المندوبين من أداء دورهم والتأكد من عدم استمرار تلك الشكاوى.



وفيما يتعلق بشكوى حزب حماة الوطن، والتي تضمنت مزاعم بوجود كتلة تصويتية مرتفعة وعدم تمكين بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في اللجان أرقام 28 و29 و32 و33 بمحافظة المنيا، تم التواصل مع رؤساء اللجان المختصة، والتأكد من عدم وجود أي كتل تصويتية غير طبيعية، كما جرى التنسيق مع رئيس اللجنة العامة لمتابعة هذه اللجان وتيسير كافة إجراءات الاقتراع أمام الناخبين.

وأكدت المتابعة اليومية من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية أن المشهد الانتخابي يسير بصورة مرضية، مشيرة إلى أن الكثافات التصويتية تتركز بشكل طبيعي في مسقط رأس بعض المرشحين، مع التأكيد على أن صندوق الاقتراع هو الفيصل ويعكس وعي المواطنين واختياراتهم الحرة.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين إلى تحميل التطبيق الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة، والذي يتيح التعرف على الكثافات التصويتية داخل اللجان قبل التوجه إلى مقار الاقتراع، بما يسهم في التيسير على الناخبين وتقليل التكدس داخل اللجان.

كما أكدت الهيئة استمرار تلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار اليوم عبر الخط الساخن رقم (19826)، للتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو معوقات قد تواجه المواطنين أو أطراف العملية الانتخابية، في إطار حرصها على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسيرها في أجواء منظمة وشفافة.

أول ظهور لـ قمر الذئب العملاق فى سماء السيدة عائشة (صور) السبت



رصدت عدسة " فيتو" اكتمال قرص القمر بسماء السيدة عائشة والذى ظهر بدرا كامل الاستدارة حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس.

وأكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن القمر أشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%.



وأوضح تادرس أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرا فى 1 وحتى 5 يناير.



ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون أو قمر الذئب لأن في هذا الوقت من العام تجتمع الذئاب الجائعة وتعوي خارج البيوت كما يُعرف أيضا باسم القمر القديم أو بدر ما بعد الكريسماس.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.



كما تظهر زخة شهب الرباعيات وتزين سماء الليلة وهى من زخات الشهب المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى40 شهاب في الساعة عند الذروة في الظروف المثالية للرؤية وهي ظلمة السماء وصفاء الجو.



و تدخل الشهب الأرض في مخلفات مذنب قديم (2003 EH1) الذي يتقاطع مداره مع مدار كوكب الأرض وأفضل وقت لرؤية زخات الشهب عموما يكون بعد منتصف الليل بعيدا عن اضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.

و تتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة العواء Boots (بؤوتس) وهو سبب تسميتها، ولكن لسوء الحظ يكون القمر بدرا طوال الليل في تلك الليلة مما يعمل على قلة رؤية الكثير من الشهب

