الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بـ 3 لغات، إسرائيل تشيد بالهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال مادورو

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فيتو
18 حجم الخط

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم السبت، عن إشادة تل أبيب بالعملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا وأسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

إسرائيل تشيد بالهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال مادورو 

وفي تغريدة على منصة إكس باللغات العبرية والإنجليزية والإسبانية، قال ساعر: "تُشيد إسرائيل بالعملية التي نفذتها الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي مثّلت دور قائد العالم الحر".

تعليق إسرائيل على اعتقال مادورو 


وأضاف ساعر: "في هذه اللحظة التاريخية، تقف إسرائيل إلى جانب الشعب الفنزويلي المحب للحرية، الذي عانى تحت وطأة استبداد مادورو غير الشرعي".


وتابع: "ترحب إسرائيل بإزاحة الديكتاتور الذي قاد شبكة من المخدرات والإرهاب، وتأمل في عودة الديمقراطية إلى البلاد وإقامة علاقات ودية بين الدولتين".

وأردف: "يستحق الشعب الفنزويلي ممارسة حقوقه الديمقراطية، وتستحق أمريكا الجنوبية مستقبلًا خاليًا من محور الإرهاب والمخدرات".

يذكر أن ترامب أعلن أن الولايات المتحدة "ستتولى إدارة" فنزويلا بعد إلقاء القبض على مادورو.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقده من منتجع مارالاجو في فلوريدا: "سندير البلاد حتى يحين الوقت الذي نتمكن فيه من إجراء عملية انتقال آمنة وسليمة وحكيمة للسلطة. لا نريد أن نسمح لأي طرف آخر بالوصول إلى السلطة، فنحن نواجه الوضع نفسه الذي عانينا منه لسنوات طويلة. لذا، سنقوم بإدارة البلاد"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل مادورو اعتقال مادورو فنزويلا الهجوم الأمريكي على فنزويلا ترامب

مواد متعلقة

رئيس الوزراء الإسباني: التدخل الأمريكي فى فنزويلا يخالف القانون الدولي ولن نعترف به

ترامب ينصب بديلسي رودريجيز رئيسا مؤقتا لجمهورية فنزويلا

بعد فنزويلا، ترامب يحذر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو من مصير مادورو

إسرائيل تهاجم زهران ممداني مجددا: معادٍ للسامية ويصب الزيت على النار

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

مكبل اليدين، لحظة إخراج الرئيس الفنزويلي وزوجته من الطائرة في نيويورك (فيديو)

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

شوط أول سلبي بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

بث مباشر، وصول طائرة تقل مادورو وزوجته إلى نيويورك

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

منافسة قرآنية قوية، محمود السيد ومحمد وفيق يتألقان في «دولة التلاوة»

المزيد
الجريدة الرسمية
ads