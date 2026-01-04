بـ 3 لغات، إسرائيل تشيد بالهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال مادورو

18 حجم الخط

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم السبت، عن إشادة تل أبيب بالعملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا وأسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

إسرائيل تشيد بالهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال مادورو

وفي تغريدة على منصة إكس باللغات العبرية والإنجليزية والإسبانية، قال ساعر: "تُشيد إسرائيل بالعملية التي نفذتها الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي مثّلت دور قائد العالم الحر".

تعليق إسرائيل على اعتقال مادورو



وأضاف ساعر: "في هذه اللحظة التاريخية، تقف إسرائيل إلى جانب الشعب الفنزويلي المحب للحرية، الذي عانى تحت وطأة استبداد مادورو غير الشرعي".



وتابع: "ترحب إسرائيل بإزاحة الديكتاتور الذي قاد شبكة من المخدرات والإرهاب، وتأمل في عودة الديمقراطية إلى البلاد وإقامة علاقات ودية بين الدولتين".

وأردف: "يستحق الشعب الفنزويلي ممارسة حقوقه الديمقراطية، وتستحق أمريكا الجنوبية مستقبلًا خاليًا من محور الإرهاب والمخدرات".

يذكر أن ترامب أعلن أن الولايات المتحدة "ستتولى إدارة" فنزويلا بعد إلقاء القبض على مادورو.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقده من منتجع مارالاجو في فلوريدا: "سندير البلاد حتى يحين الوقت الذي نتمكن فيه من إجراء عملية انتقال آمنة وسليمة وحكيمة للسلطة. لا نريد أن نسمح لأي طرف آخر بالوصول إلى السلطة، فنحن نواجه الوضع نفسه الذي عانينا منه لسنوات طويلة. لذا، سنقوم بإدارة البلاد"

