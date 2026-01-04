الأحد 04 يناير 2026
محافظات

مصدر أمني يكشف حقيقة حريق محطة وقود العاشر من رمضان وإصابة عدد من العمال

كشف مصدر مسؤول بمديرية أمن الشرقية حقيقة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اشتعال النيران بمحطة وقود بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، وإصابة عدد من العمال، مؤكدًا أن تلك الأنباء غير صحيحة.

محافظ الشرقية يتفقد موقع حريق حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

حريق محدود داخل بارتشن تحت الإنشاء بمحطة وقود

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت بلاغًا من مأمور قسم ثالث العاشر من رمضان يفيد بنشوب حريق محدود داخل بارتشن تحت الإنشاء بمحطة وقود بنطاق القسم. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده إلى باقي أجزاء المحطة.

الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح


وأكد أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أن جميع ما أُثير بشأن إصابة عمال لا يمت للحقيقة بصلة.

 

فحص موقع الحادث للوقوف على أسباب اندلاع الحريق

 

وأضاف المصدر أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص موقع الحادث للوقوف على أسباب اندلاع الحريق والتأكد من سلامة المكان، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها سكان الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

