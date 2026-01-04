مكبل اليدين، لحظة إخراج الرئيس الفنزويلي وزوجته من الطائرة في نيويورك (فيديو)

18 حجم الخط

اعتقال مادورو، بعد أكثر من ساعة من الانتظار على مدرج مطار ستيوارت داخل قاعدة عسكرية في شمال مدينة نيويورك، أخرجت القوات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مكبل اليدين واقتادته إلى داخل القاعدة.

وأظهرت المقاطع شخصًا مغطى الرأس يقوده مجموعة من الجنود وسط مطار عسكري.



وهبطت طائرة بوينج 757-223، التي أقلعت من قاعدة جوانتانامو العسكرية الأمريكية، في مطار ستيوارت الدولي بولاية نيويورك.

ولم يُكشف عن رقم تسجيل الطائرة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.



ومن المقرر نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى أحد سجون ولاية نيويورك الأمريكية، لبدء إجراءات المحاكمة بحقهما.

وصول طائرة تقل مادورو إلى نيويورك



أدانت وزارة الخارجية الكوبية بأشد العبارات ما وصفته بـ"العدوان العسكري" الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا.

وقالت كوبا، إن "العدوان الأمريكى الجبان عمل إجرامي وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وفق وصفها، معتبرة أنه يهدف إلى إحياء طموحات الولايات المتحدة للهيمنة على أمريكا اللاتينية.

قطر تعرب عن قلقه إزاء تطورات فنزويلا



عربيا، أعربت قطر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الحاصلة في فنزويلا، ودعت إلى خفض التصعيد وضبط النفس وانتهاج الحوار سبيلا لمعالجة القضايا.

مشاهد للحظة خروج الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو من طائرته تمهيدا لنقله إلى أحد السجون الأميركية في بروكلين#فنزويلا#قناة_الحدث pic.twitter.com/Qa0vKBkzkP — ا لـحـدث (@AlHadath) January 3, 2026

وفي بيان لوزارة الخارجية، أكدت الدوحة موقفها الداعم للالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

وجددت استعدادها للمساهمة في أي جهد دولي يرمي إلى إيجاد حل سلمي فوري.

