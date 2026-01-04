الأحد 04 يناير 2026
ثقافة وفنون

طارق لطفي وكزبرة في دراما رمضان على قنوات "المتحدة"

طارق لطفي، فيتو
نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات تشويقية لمشاركة مجموعة من النجوم في سباق دراما رمضان 2026، ومنهم طارق لطفي وكزبرة.

 

منصات الشركة المتحدة

 

وكانت منصات قنوات المتحدة (ON – dmc – CBC - الحياة)، قد أطلقت حملة تشويقية واسعة بشأن مشاركة النجوم في دراما رمضان 2026.

 

 

أبرز النجوم

 

وتأتي مشاركة طارق لطفي وكزبرة، ضمن مجموعة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية الذين يظهرون حصريًا على شاشات "المتحدة" خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تراهن بها "المتحدة" على تقديم محتوى درامي متنوع يناسب كافة أذواق الجمهور.

 

دينا الشربيني

وفي وقت سابق نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات تشويقية لمشاركة الفنانة دينا الشربيني في سباق دراما رمضان 2026.

 

وتأتي مشاركة دينا الشربيني ضمن مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية الذين يظهرون حصريًا على شاشات "المتحدة" خلال شهر رمضان المبارك من خلال العديد من الأعمال الفنية المميزة.

 

