ثقافة وفنون

طرح 3 حلقات جديدة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل الليلة

جذب مسلسل لا ترد ولا تستبدل الأنظار إليه منذ طرح أولى حلقاته وكان الفضل في ذلك يعود إلى قدرة أبطاله على تقديم أداء صادق، وبسبب أن العمل يطرح قضية تمس قطاعا كبيرا من الجمهور فضلًا عن إثارة العلاقات بين الشخصيات في المسلسل جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم علاقة ريم (دينا الشربيني) وطه (أحمد السعدني).

ومن المقرر أن تطرح منصة شاهد 3 حلقات جديدة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل الليلة وهي الحلقات 10 و11 و12 في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، ليبدأ بعدها العد التنازلي لنهاية الأحداث.

تفاصيل مسلسل لا ترد ولا تستبدل

والمسلسل من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: الفنانة دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج المخرجة مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزئين من مسلسل “ليه لأ”.

وينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقاته 15 حلقة فقط وهو ما يجعل أحداثه أكثر تركيزًا وبعيدة عن الملل.

