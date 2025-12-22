محمد أنور وهلا السعيد يصوران المشاهد الداخلية لمسلسل "بيت بابا"

18 حجم الخط

يصور الفنان محمد أنور وهلا السعيد، المشاهد الداخلية لمسلسل “بيت بابا”، وذلك داخل أحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، حيث تم بناء الديكور الرئيسي للمسلسل، الذي يشهد الكثير من أحداثه.

ويستمر التصوير في هذه الديكورات قرابة الأربعة أسابيع قبل الانتقال إلى أماكن أخرى لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية من العمل

وقرر فريق عمل مسلسل “بيت بابا”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد أنور، عرض العمل عقب انتهاء سباق موسم دراما رمضان المقبل.



مسلسل بيت بابا

وكشف مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لفيتو، أنه منذ البدء في مشروع مسلسل “بيت بابا” كان القرار عدم عرضه في موسم رمضان 2026، خاصة أن المسلسل ينتمي إلى المسلسلات الطويلة، ويصل عدد حلقاته إلى 50 حلقة.

وأضاف المصدر أن أبطال المسلسل قد بدأوا تصوير المشاهد الأولى منه منذ أيام قليلة، ولن يتم اللحاق بسباق رمضان، كما أن العمل من المفترض أن يعرض بشكل يومي عبر إحدى القنوات الفضائية وبعض المنصات الإلكترونية، ولن يتم تقسيمه إلى جزئين.

أبطال مسلسل بيت بابا

ويشارك في البطولة بجانب محمد أنور، محمد محمود، انتصار، رانيا محمود ياسين، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز نجوم الوسط الفني، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

كما شارك في كتابة العمل عدد من المؤلفين بينهم: شريف يسري، محمد فتحي، أنس نيلي، تحت إشراف عام أمين جمال.

آخر أعمال محمد أنور

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أنور، مسلسل “ديبو”، الذي عرض على إحدى المنصات الألكترونية وحقق نجاحًا كبيرًا، وكانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية مدير أحد الفنادق الذي تسكنه الأشباح.

