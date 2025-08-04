الإثنين 04 أغسطس 2025
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محافظات

السيدات يتصدرن المشهد أمام اللجان بانتخابات الشيوخ في الإسماعيلية (صور)

جانب من عمليات التصويت
جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو

شهدت مقار اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، وفي أول يوم من أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، اقبالا من الناخبات على  عمليات التصويت والادلاء بالاصوات. 

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فرق طبية تتمركز أمام مقار اللجان الانتخابية بالإسماعيلية (صور)

سيدات الإسماعيلية بالضواحي يتصدرن المشهد 

وتصدرت سيدات محافظة الإسماعيلية المشهد أمام مقار اللجان الانتخابية، وبخاصة بلجان مراكز محافظة الإسماعيلية وضواحيها، حيث خرجت العشرات من السيدات للتعبير عن رأيهن في الانتخابات واختيار من يمثلهن في انتخابات الشيوخ 2025. 
 

جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو
جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو
جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو
جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو
جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو
جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

انطلقت اليوم  الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون  إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس،  وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

 

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ  428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

 

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويتسمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة  الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو
جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو
جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو
جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو
جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو
جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي  تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

 

ويجرى التصويت داخل  8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو  10 ألاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة  18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو
جانب من عمليات التصويت بلجان الإسماعيلية، فيتو

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات  اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة  لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة  لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة  تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

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