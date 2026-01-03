غلق لجان الاقتراع في أول أيام جولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء، في نهاية اليوم الأول من التصويت بجولة الإعادة بانتخابات المرحلة الأولى في الـ 27 دائرة الملغاة بحكم قضائي لانتخابات مجلس النواب 2025.



ومع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وإذا تبين لرئيس اللجنة الفرعية وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم يتم حصر عددهم، ويعد كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الاقتراع حتى ينتهوا جميعًا من الإدلاء بأصواتهم.



بعد ذلك يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع لليوم الأول، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (۸) ويوقع على المحضر هو وأمناء اللجنة ومندوبو المرشحين والقائمة أو وكلائهم المتواجدون.

ويغلق رئيس اللجنة الفرعية فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي، وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (۸) ويسري ذلك على القفل البلاستيكي صندوق النظام (الفردي ) يسمح لمندوبي المرشحين والقائمة والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل).



ويقوم رئيس اللجنة بحصر عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشف الناخبين نموذج رقم ( ن) ويمكن كذلك من خلال التطبيق الإليكتروني حصر عدد الحضور بمسح QR CODE (اختياري)

الانتهاء من تحرير محضر إجراءات اليوم الأول بالنموذج رقم (ن):



بعض البيانات التي يجب التأكد من إثباتها:

ميعاد فتح وغلق اللجنة.

أسماء أمناء اللجنة ومندوب كل مرشح أو القائمة.

أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعد حصر التوقيعات في كشف الناخبين

توقيع مندوب كل مرشح أو القائمة من الحاضرين إن وجد أمام اللجنة في الموضع المخصص لذلك

غلق مقر اللجنة أو مقر حفظ صناديق الاقتراع

يقوم رئيس اللجنة في حضور مندوب كل مرشح أو القائمة، والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بغلق مقر اللجنة الفرعية، أو مقر حفظ صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل، أو قفل عادى يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، أو كليهما معا.

ويثبت كل ذلك بمحضر الغلق نموذج رقم (9 ن) ويوقع رئيس اللجنة وأمناؤها ومندوب كل مرشح أو قائمة ومسؤول التأمين على المحضر المشار إليه ويحتفظ به رئيس اللجنة الفرعية.

وانطلقت صباح اليوم السبت جولة الإعادة للانتخابات داخل جمهورية مصر العربية في27 دائرة انتخابية، وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر على مدار يومي 3 و4 يناير 2026، وذلك داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على 10 محافظات، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين لهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الناخبين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية، لا سيما لدى أجيال الشباب، عماد الوطن.

توزيع الدوائر الانتخابية بالمحافظات:

محافظة الجيزة

6 دوائر انتخابية – 10 مقاعد

497 لجنة فرعية

4,254,051 ناخبًا

الدوائر: البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، أول أكتوبر، منشأة القناطر.

محافظة الفيوم

دائرة واحدة – 3 مقاعد

93 لجنة فرعية

667,149 ناخبًا

الدائرة الثالثة (مركز سنورس).

محافظة المنيا

6 دوائر انتخابية – 13 مقعدًا

489 لجنة فرعية

3,060,503 ناخبين

الدوائر: قسم أول المنيا، مغاغة، أبو قرقاص، ملوي، دير مواس.

وتم تعديل مقر اللجنة الفرعية رقم (34) من مدرسة منشأة النصر الابتدائية المشتركة إلى مدرسة منشأة النصر الإعدادية بذات القرية.

محافظة أسيوط

3 دوائر انتخابية – 9 مقاعد

353 لجنة فرعية

2,268,987 ناخبًا

الدوائر: قسم أول أسيوط، القوصية، أبو تيج.

محافظة الوادي الجديد

دائرة واحدة – مقعد واحد

37 لجنة فرعية

111,789 ناخبًا

الدائرة الثانية (مركز الداخلة).

محافظة سوهاج

دائرة واحدة – مقعدان

55 لجنة فرعية

354,472 ناخبًا

الدائرة السابعة (مركز البلينا).

محافظة الأقصر

دائرتان – مقعدان

102 لجنة فرعية

560,590 ناخبًا

الدائرتان: القرنة، إسنا.

محافظة أسوان

3 دوائر انتخابية – 3 مقاعد

152 لجنة فرعية

840,731 ناخبًا

الدوائر: قسم أول أسوان، نصر النوبة، إدفو.

محافظة الإسكندرية

دائرة واحدة – مقعد واحد

152 لجنة فرعية

1,263,674 ناخبًا

الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه).

وتم تعديل مقار ثلاث لجان فرعية أرقام (37، 38، 39) من معهد فتيات سيدي بشر إلى معهد الراشدين الابتدائي الأزهري بشارع إسكندر إبراهيم – ميامي – سيدي بشر بحري.

محافظة البحيرة

4 دوائر انتخابية – 5 مقاعد

300 لجنة فرعية

1,515,410 ناخبين

الدوائر: المحمودية، حوش عيسى، الدلنجات، كوم حمادة.

وأكدت الجهات المعنية أن عملية الاختيار تتم من بين المترشحين وفقًا للعدد المحدد قانونًا، والمبين بوضوح على بطاقات الاقتراع.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الناخبين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية، لا سيما لدى أجيال الشباب، عماد الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.