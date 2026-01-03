السيسي يستعرض الجهود المصرية المتواصلة لتسوية الأزمات الإقليمية

18 حجم الخط

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا.

واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المصرية المتواصلة لتسوية مختلف الأزمات الإقليمية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مسار العلاقات الثنائية بين مصر وجامبيا وسبل تعزيزها، لا سيما في ضوء الاحتفال هذا العام بمرور ستين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقد أكد الرئيس أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الرئيسان على الدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات، وبالأخص في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتعليمية.



