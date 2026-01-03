السبت 03 يناير 2026
حوادث

إحالة 8 عاطلين وربة منزل للجنايات بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

متهمون
متهمون
أمرت النيابة العامة بإحالة عناصر تشكيل عصابي مكون من 8 عاطلين وربة منزل متهمين باستغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة، للمحاكمة الجنائية.

كانت البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 أشخاص بينهم سيدة، من بينهم 4 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظة القاهرة.

استغلال 16 حدثًا في أعمال التسول بالقاهرة 

تم رصد المتهمين بحوزتهم 16 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بأنشطة التسول والبيع الإلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بممارساتهم الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجرى تسليم المجني عليهم لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهاليهم بإحدى دور الرعاية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث.

يعتبر التسول في الأماكن العامة ظاهرة اجتماعية منتشرة في العديد من المدن، وتتفاقم هذه الظاهرة لعدة أسباب تتنوع بين الفقر والبطالة وأحيانًا استغلال البعض لهذه المهنة لتحقيق مكاسب سهلة وسريعة لمواجهة هذه الظاهرة.

وحددت القوانين المصرية عقوبات واضحة تهدف إلى ضبطها والحد منها، مع توفير بدائل اجتماعية للتعامل مع الفئات الأكثر احتياجًا.

أسباب تمركز المتسولين أمام المساجد والمحال التجارية  

يتواجد المتسولون في الأماكن العامة مثل الشوارع والميادين وأمام المساجد والمحال التجارية، ويستغل البعض هذه الأماكن لطلب المال من المارة، وأحيانًا يستغلون الأطفال أو يظهرون بمظهر يحتاج للشفقة لتحقيق أهدافهم، وقد أصبحت هذه الظاهرة تشكل ضغطًا على المواطنين وتؤثر سلبًا على صورة المجتمع، ما استدعى مواجهتها بتشريعات واضحة.

