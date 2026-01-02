الجمعة 02 يناير 2026
حوادث

إخلاء سبيل 3 أشخاص متهمين بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو
قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل 3 أشخاص في قضايا اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.


كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين: الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة العامة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

نشر أخبار كاذبة اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الانضمام لجماعة إرهابية النيابة العامة تمويل الارهاب

