تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو وتبين أنهم 4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهتهم أقروا بتعاطي المواد المخدرة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

