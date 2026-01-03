استدعاء مالك مخزن ملابس نشب به حريق في المرج

18 حجم الخط

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن ملابس نشب به حريق بالطابق الأرضي بمنطقة عزبة النخل دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء مالكه لسماع أقواله وبيان مدى الالتزام بمعايير السلامة المهنية.

حريق مخزن ملابس بعزبة النخل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن ملابس بأحد العقارات بمنطقة عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مخزن ملابس بالطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية بمنطقة عزبة النخل.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل كل نوع

الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوي، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة، ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

