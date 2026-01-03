تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات في المرج

السبت 03 يناير 2026
 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.


البداية عندما نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وبحوزتهما (سيارة، أدوات تقطيع).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.


وبإرشادهما، تم ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما سيئي النية (بائعي خردة، سمكري سيارات – مقيمين بنطاق محافظة القليوبية)، وتم ضبطهم وبحوزتهم السيارات وأجزاء منها.

عقوبة السرقة
جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة. 
 

5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

 

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة؟
يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

