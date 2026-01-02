صندوق مكافحة الإدمان يواصل تنفيذ البرامج التوعوية خلال 2025.. تنفيذ أنشطة في 8000 مدرسة و51 جامعة و1113 مركز شباب للتحذير من تعاطي المخدرات

18 حجم الخط

استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرًا حول جهود الصندوق على مدار عام 2025، في المدارس والجامعات ومراكز الشباب بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف توعية الطلاب بالمراحل المختلفة بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما تم تنفيذ عدد من المبادرات التوعوية التي تستهدف فئات مختلفة من بينها “العاملون بالجهاز الإداري للدولة والسائقون والحرفيون” بمخاطر التعاطي وآثاره السلبية.

أضرار تعاطي المخدرات

كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات في 8000 مدرسة و1000 معهد أزهري ومعهد عالٍ في 55 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وأيضًا المعاهد العليا، وشهدت هذه الجهود تنفيذ أكثر من 4000 نشاط متنوع استهدف توعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، من خلال تنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع الفئات العمرية والمراحل العمرية المختلفة.

وتم شرح آليات عمل الخط الساخن “16023” لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز والقبول الاجتماعي وتنشيط الذاكرة، ونسيان الهموم واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر المخدرات، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 1113 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

أنشطة توعوية من خلال “بيوت التطوع”

كما تم تنفيذ أنشطة توعوية من خلال "بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة الإدمان داخل العديد من الجامعات المصرية، لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة، كما تم التقدم للتطوع أكثر من 2000 طالب وطالبة من مختلف الكليات للتطوع وتم إجراء مقابلات شخصية لهم، ويتم تدريبهم وإعدادهم للعمل التطوعي بالصندوق، بالإضافة الى إطلاق سلسلة من المعسكرات التدريبية بـ 14 معسكر تدريبي لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات من خلال استخدام المحتوى المرئي وأيضًا تأهيل متطوعي المناطق المطورة وقرى حياة كريمة، كما تم عقد سلسلة معسكرات لتأهيل 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق على تنفيذ برامج توعوية في المحافظات المختلفة.

وكشف تقرير صندوق مكافحة الإدمان أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية التي تستهدف التركيز على بعض فئات المجتمع لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات، كذلك تنفيذ مبادرة “رحلة عزيمة” لحماية الأطفال بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من التدخين والمخدرات ويأتي تنفيذ المبادرة في إطار البرنامج الدولي CHAMPS الذي يتبنى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتُعد مصر أول دولة على مستوى العالم تعلن تنفيذ هذا البرنامج.

مبادرة رحلة عزيمة

وتستهدف مبادرة “رحلة عزيمة” توعية أطفال المناطق الريفية في الفئة العمرية من “8 إلى 12 عاما” بمخاطر المخدرات داخل 1280 قرية من قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” خلال عام 2026 بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة “حياة كريمة”.



كذلك تنفيذ مبادرة “فكر ولون واكسب”، ومبادرة “بالألوان هنكافح الدخان” بالحدائق العامة في إطار حملة “أنت أقوى من المخدرات” لرفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحدائق بمخاطر التدخين باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة، منها الرسم وتلوين الكراسات، وأيضًا استخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، مع تنظيم عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع مستوى الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان.

إدمان المخدرات

واستهدفت أكثر من 16 ألف طفل، أيضًا تنفيذ مبادرة تحت عنوان “المخدرات مش هتضيعك لوحدك”، بهدف رفع وعي السائقين بالمواقف العمومية والطرق السريعة بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي وإدمان المخدرات، ومبادرة “خدعوك فقالوا” للتوعية بخطورة التعاطي وأيضا توعية المصطافين بالمناطق الساحلية خلال فترة الصيف، وتم تنفيذ هذه المبادرة أيضًا داخل العديد من المصانع، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الفئات الأكثر عرضة لخطر المخدرات، مثل السائقين والعمال، والتي تتمثل في الاعتقاد بأن المخدرات تنشّط الذاكرة، أو تساعد على نسيان الهموم، أو أن حبوب التعاطي تزيد من قوة التركيز والقدرة على العمل لفترتين متتاليتين، وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

