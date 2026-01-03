السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب ينشر صورة لمادورو بعد اعتقاله

اعتقال مادورو
اعتقال مادورو
18 حجم الخط

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد اعتقاله على متن السفينة الحربية يو إس إس إيوا جيما.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت إنه لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور في فنزويلا.

 

ترامب: سأدرس إمكانية تولي ماريا كورينا ماتشادو لقيادة مرحلة انتقالية بفنزويلا  

وأضاف ترامب: مادورو كان في حصن منيع أثناء الاعتقال وكنا جاهزين للتعامل مع ذلك.

وتابع: هناك إصابات بين الجنود الأمريكيين الذين نفذوا العملية في فنزويلا لكنها ليست خطيرة، وستشارك أمريكا في صناعة النفط بفنزويلا.

واستطرد:  مادورو حاول التفاوض مع الولايات المتحدة في النهاية لكنني رفضت. سنتخذ الآن القرار بشأن الخطوة التالية لقيادة فنزويلا. سأدرس إمكانية تولي ماريا كورينا ماتشادو لقيادة مرحلة انتقالية في فنزويلا.

من هي ماريا ماتشادو؟

تعتبر ماريا ماتشادو زعيمة المعارضة الفنزويلية، وهي ناشطة فازت مؤخرًا بجائزة نوبل للسلام، وكانت تعيش في الخفاء منذ الانتخابات الرئاسية في 2024.

ودخلت ماتشادو -وهي مهندسة في الأصل- مُعترك العمل السياسي في 2002، بإنشائها جمعية "سوماتي" للمطالبة باستفتاء لعزل الرئيس السابق هوغو تشافيز.

وبعدما اتُّهمت بالخيانة لتلقي جمعيتها تمويلًا من الولايات المتحدة، تلقّت تهديدات بالقتل، وقررت إرسال أطفالها للعيش في الولايات المتحدة، لكنها بقيت فترة في البلاد مؤكدة أنها ستمضي "حتى النهاية".

وماريا ماتشادو من مؤيدي الليبرالية الاقتصادية واقتصاد السوق. واقترحت خصخصة مجموعة "بيتروليوس دي فنزويلا" العامة العملاقة للنفط، ومصدر الدخل الرئيسي للبلاد التي انهار إنتاجها بسبب سوء الإدارة والفساد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب مادورو السفينة الحربية يو إس إس إيوا فنزويلا ماريا كورينا

مواد متعلقة

رئيس النواب الأمريكي: اعتقال مادورو كان حاسمًا ومبررًا لحماية أرواح مواطنينا

وزير الخارجية الفنزويلي: يجب إعادة مادورو فورا إلى منصبه رئيسا للبلاد

الأكثر قراءة

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

الدوري الإماراتي، الجزيرة يتأخر أمام شباب الأهلي بهدف في الشوط الأول

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

بمساعدة جاسوس أمريكى بحكومة فنزويلا، نيويورك تايمز تكشف كواليس اعتقال مادورو وزوجته

مقطع فيديو يوثق الواقعة، القبض على سائق موتوسيكل بتهمة سحل طفل بأسيوط

برايتون يعمق جراح بيرنلي بثنائية في الدوري الإنجليزي

إمام عاشور لموقع كاف: لم يعد هناك منتخب ضعيف في إفريقيا وجئنا لحصد اللقب

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث الإسراء والمعراج كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

تفسير حلم كسر الزجاج في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل الأسرية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads