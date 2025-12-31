الأربعاء 31 ديسمبر 2025
السيسي يهنئ نظيره الكوبي بذكرى عيد الثورة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى ميجيل دياز كانيل بير موديز، رئيس جمهورية كوبا بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية كوبا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

