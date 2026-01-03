للحاجزين، خطوات استلام شقق ڤاليرا جاردنز لمتوسطي الدخل

18 حجم الخط

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن بدء تسليم وحدات متوسطي الدخل بمشروع “ڤاليرا جاردنز”، ونستعرض خطوات استلم الشقق كالتالي:



- الحضور إلى جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مع إحضار أصل وصورة من العقد، وبطاقة الرقم القومي.

- سداد مقابل البنية التحتية للغاز والكهرباء.

-استلام خطاب موجه إلى شركة الكهرباء لاستكمال إجراءات التعاقد على عداد الوحدة.

- التوجه إلى جهاز مدينة السادس من أكتوبر لإتمام التعاقد على عقد المياه.

- العودة إلى جهاز مدينة حدائق أكتوبر لإنهاء معاينة الوحدة، وتقديم صورة كاملة من جميع المستندات السابقة، لعمل محضر الاستلام واعتماده.

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر حرصه الدائم على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، متمنيًا التوفيق لجميع المخصص لهم الوحدات.

كما أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن فتح باب تسليمات المرحلة الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين).

وصرح المهندس محمد عبد المقصود أن هذه الدفعة تشمل تسليم 55 عمارة سكنية بواقع 1032 وحدة ضمن المرحلتين الثالثة والخامسة، مشيرًا إلى أن الجهاز يسابق الزمن لإنهاء كافة الوحدات الجاري تنفيذها لتسليمها للمتعاقدين في المواعيد المحددة.



من جانبها، أوضحت المهندسه إيمان شبيب، نائب رئيس الجهاز، أن جدول التسليم سيبدأ من يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، ليشمل المواقع التالية:

منطقة غرب المطار (قطاع أ):

المرحلة الخامسة (موقع 51): تسليم العمارات من رقم (1058) إلى (1063) - تنفيذ شركة القاسم للمقاولات.

المرحلة الثالثة (موقع 58): تسليم العمارات من رقم (1051) إلى (1057) - تنفيذ شركة كابيتال للمقاولات.

المرحلة الثالثة (موقع 46): تسليم العمارات من رقم (770) إلى (779) - تنفيذ شركة أبو يحيى للمقاولات.

منطقة 800 فدان (قطاع أ):

المرحلة الثانية (موقع 37): تسليم 32 عمارة، من رقم (363) إلى (394) - تنفيذ شركة جنوب سوهاج للمقاولات (استكمال عروس النيل).

ويتقدم جهاز المدينة بالتهنئة للمواطنين المستفيدين، مؤكدًا استمرار العمل بكامل الطاقة وتكثيف المعدات والعمالة بالمواقع، لتذليل كافة العقبات وإنهاء إجراءات تسليم باقي الوحدات في المراحل الثالثة والخامسة تباعًا فور جاهزيتها.

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، عن معدلات تنفيذ مشروعات المرافق ورفع كفاءة الخدمات الأساسية بالمدينة.



وأشار إلى أعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي، وأعمال الكهرباء، وفرمة الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة بمناطقها A وB وC، كما تابع الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمنطقة D، والتي شملت شبكات المياه والصرف وأعمال الفرمة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المعتمدة.



كما تابع الأعمال الجارية بالمنطقة المحصورة بين A5 وA6، والمنطقة الواقعة بين A2 وA5، بالإضافة إلى شمال المنطقة المحصورة بين A1 وA6، للوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق، إلى جانب متابعة شبكة كهرباء جنوب غرب المدينة.









