قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بمدينة الشروق غدًا

أعلن جهاز مدينة الشروق عن فصل التيار الكهربائي غدًا السبت عن المنطقة التاسعة – عمارات المجاورتين (2 و3)، وذلك اعتبارًا من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية وذلك في إطار تحسين كفاءة الخدمة المقدمة.

وناشد الجهاز جموع السكان باتخاذ ما يلزم خلال فترة الفصل.

من جانب آخر، نفذت أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي ومدن الشروق والعبور وبدر وسفنكس الجديدة، حملات سحب واسترداد قطع أراضٍ مخالفة وقرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات، ورفع إشغالات، وضبط مركبات مخالفة بالتعاون مع الجهات المختصة، تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام، ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة.

حملات سحب واسترداد قطع أراضٍ مخالفة

ففي مدينة الشروق، تم سحب قطعتي أرض بالمجاورة الأولى لعدم إثبات الجدية في التنفيذ، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة العقارية.

وفى الساحل الشمالي، تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لمخالفة بناء بالكيلو 34 – شارع السنترال بالقطاع الأول، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون، بجانب تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة بمنطقة الضبعة زاوية العوامة قبلي الطريق الساحلي بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

وفي مدينة سفنكس الجديدة، أسفرت حملة عن مصادرة خلاطة خرسانة مستخدمة في أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص داخل منطقة الريف الأوروبي – القطاع الرابع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم شن حملة إشغالات موسعة استهدفت المحال والأنشطة المخالفة.

وفي مدينة بدر، تم شن حملات نهارية ومسائية بالحى الأول لرفع الإشغالات وضبط المخالفات.

وفي مدينة العبور، تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع للمنشآت المخالفة بالمنطقة الصناعية (أ) وحملات مسائية مكثفة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة.

وأسفرت الحملات في مدينة العبور، عن غلق وتشميع القطعة رقم (11) بمركز خدمات البنوك، والقطعة رقم (9) بلوك (20044)، لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية وتشغيل محال دون تراخيص تشغيل، غلق وتشميع القطعة رقم (10) بلوك (13007)، لعدم وجود اشتراطات الحماية المدنية وعدم الحصول على رخصة تشغيل، بجانب استهداف رفع الإشغالات بالحي السادس والحي الأول، وضبط (5) مركبات "تروسيكل" مستخدمة في نبش القمامة، ومركبة "توك توك" متسلل داخل المدينة.

