محافظ أسوان يمنح موظفي المحليات والمديريات المرشحين للانتخابات إجازة

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقي لتحديد المهام والتكليفات المطلوبة من كل جهة لإنجاح العملية الإنتخابية على الوجه الأكمل، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، فضلًا عن القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

يأتى ذلك من أجل ضمان سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، فى أجواء من الشفافية والنزاهة والمقرر انطلاقها يومي 10 و11 نوفمبر القادم.

وقد كلف الدكتور إسماعيل كمال بمنح أى موظف بالمحليات أو مديريات الخدمات إجازة فى حالة قيامه بالترشح لخوض العملية الانتخابية وذلك لحين الانتهاء من فترة الانتخابات، فيما يتم تكثيف الجهود من أجل الانتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج المراكز الانتخابية التى يصل عددها إلى 189 مركز انتخابى داخل 4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.

وشدد على الأجهزة التنفيذية بالتعامل بحيادية كاملة مع كافة المرشحين، وعدم التدخل فى العملية الانتخابية باعتبار ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق، حيث إن التعامل الخاص بهم إدارى بحت، وينتهى خارج اللجان، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يثبت مخالفته لهذه التعليمات.

كما وجه الدكتور إسماعيل كمال بقيام اللجان الفرعية التى تم تشكيلها من رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات المعنية بالمرور الميدانى بدءًا من اليوم لتفقد مقار اللجان الانتخابية حتى يوم 30 أكتوبر الحالى للتأكد من تجهيز المقار الانتخابية من الناحية الفنية واللوجستية، ورفع مستوى النظافة العامة وتوفير مصادر الكهرباء الاحتياطية، وأماكن انتظار مناسبة خاصة لذوي الاحتياجات، مع التأكيد على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الانتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها، إلى جانب تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.

وأشار إلى أن ذلك يعقبه قيام اللجنة الرئيسية التى تم تشكيلها برئاسة معاون المحافظ بالمرور الميدانى للتأكيد على التجهيزات وتلافى أى ملاحظات، ويتم رفع تقرير تفصيلى بشكل دورى بكافة الإجراءات والجهود المبذولة للمحافظ.

كما أوضح الدكتور إسماعيل كمال إلى أن ذلك سيتواكب مع جولات ميدانية مفاجئة للمحافظ للوقوف من أرض الواقع على إتمام التجهيزات النهائية لضمان إخراج هذا العرس الديمقراطى بالشكل المشرف والراقى.

كما أعطى الدكتور إسماعيل كمال تعليمات مشددة للوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لعمليات الدعاية الانتخابية لتكون داخل الكتل والمناطق السكنية والشوارع الداخلية بعيدًا عن الشوارع العمومية والأماكن والمواقع السياحية والأثرية ولاسيما كورنيش النيل، مع سرعة الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحملات الدعائية المخالفة.

وقد أشار المحافظ إلى أهمية تعزيز التوعية المجتمعية من خلال دور العبادة ورجال الدين، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية ومراكز الشباب والوحدات المحلية من أجل حث وتشجيع المواطنين للنزول والمشاركة فى العرس الانتخابى وممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة لإختبار من يمثلهم ويلبى مطالبهم واحتياجاتهم بالشكل المطلوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.