7 أسباب وراء ظهور الشيب المبكر وحلول إبطائه

18 حجم الخط

أسباب ظهور الشيب المبكر، في السنوات الأخيرة، أصبح الشيب المبكر ظاهرة ملحوظة تصيب النساء والرجال في أعمار صغيرة، أحيانًا في العشرينات أو حتى في مرحلة المراهقة، وهو ما يثير القلق والتساؤلات حول أسبابه الحقيقية، وهل يمكن إبطاؤه أو التقليل من ظهوره بطرق طبيعية وآمنة.



في هذا التقرير نستعرض بالتفصيل أسباب الشيب المبكر، والعوامل التي تسرّع ظهوره، ثم ننتقل إلى أهم الطرق التي تساعد على إبطائه والعناية بالشعر للحفاظ على لونه الطبيعي أطول فترة ممكن، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



ما هو الشيب المبكر؟

الشيب هو فقدان الشعر لصبغة الميلانين المسؤولة عن لونه الطبيعي. وعندما يقل إنتاج هذه الصبغة أو يتوقف، يتحول لون الشعر إلى الأبيض أو الرمادي. يُطلق عليه "مبكرًا" عندما يظهر قبل سن الأربعين عند الرجال، أو قبل منتصف الثلاثينات عند النساء.



أسباب الشيب المبكر

1. العوامل الوراثية

تلعب الوراثة دورًا أساسيًا في ظهور الشيب المبكر. فإذا كان أحد الوالدين أو الأقارب قد عانى من الشيب في سن صغيرة، فمن المرجح أن ينتقل هذا العامل للأبناء. في هذه الحالة، يصعب منع الشيب تمامًا، لكن يمكن إبطاؤه بالعناية الجيدة بالشعر ونمط الحياة الصحي.



2. التوتر والضغط النفسي

القلق المستمر، الصدمات النفسية، والحياة المليئة بالضغوط تؤثر سلبًا على صحة الجسم بالكامل، بما في ذلك بصيلات الشعر. التوتر المزمن يرفع من مستوى هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، مما يضعف الخلايا المنتجة للميلانين ويسرّع ظهور الشيب.



3. نقص الفيتامينات والمعادن

من أهم أسباب الشيب المبكر نقص بعض العناصر الغذائية، خاصة:

فيتامين B12

حمض الفوليك

الحديد

النحاس

الزنك

نقص هذه العناصر يؤثر مباشرة على صحة الشعر وقدرته على الاحتفاظ بلونه الطبيعي.



4. سوء التغذية والأنظمة القاسية

اتباع أنظمة غذائية صارمة لفترات طويلة دون تعويض الجسم بالعناصر الضرورية يؤدي إلى ضعف الشعر وظهور الشيب المبكر، بالإضافة إلى التقصف والتساقط.



5. اضطرابات الغدة الدرقية

تلعب الغدة الدرقية دورًا مهمًا في تنظيم العمليات الحيوية بالجسم، وأي خلل في نشاطها (زيادة أو نقصان) قد يؤدي إلى تغيّرات في لون الشعر وظهور الشيب في سن مبكرة.



6. التدخين والتعرض للملوثات

التدخين يقلل من تدفق الدم إلى فروة الرأس، ويزيد من الجذور الحرة التي تضر بالخلايا الصبغية. كما أن التعرض المستمر للتلوث البيئي يؤثر سلبًا على صحة الشعر.



7. استخدام منتجات كيميائية قاسية

الإفراط في استخدام الصبغات، فرد الشعر الكيميائي، أو المنتجات المليئة بالكبريتات والأمونيا يضعف بصيلات الشعر ويؤدي إلى فقدان الميلانين بشكل أسرع.

علاج الشيب المبكر



طرق إبطاء ظهور الشيب المبكر

1. التغذية السليمة

الغذاء المتوازن هو خط الدفاع الأول ضد الشيب المبكر. احرصي على تناول:

الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير

البقوليات والمكسرات

البيض ومنتجات الألبان

الأسماك الغنية بالأوميجا 3

التمر والزبيب



2. الاهتمام بفيتامين B12

فيتامين B12 من أهم الفيتامينات المرتبطة بلون الشعر. يمكن الحصول عليه من:

اللحوم الحمراء

الكبدة

البيض

الحليب

وفي حال النقص الشديد، يُفضل استشارة الطبيب لتناول المكملات المناسبة.



3. تقليل التوتر وإدارة الضغوط

ممارسة تمارين الاسترخاء مثل:

التأمل

اليوغا

التنفس العميق

المشي اليومي

تساعد على تقليل التوتر وتحسين صحة فروة الرأس.



4. وصفات طبيعية لإبطاء الشيب

زيت جوز الهند مع عصير الليمون: تدليك فروة الرأس به مرتين أسبوعيًا يغذي الشعر ويقوي البصيلات.

الحلبة المنقوعة: تساعد على تغذية الشعر وتأخير الشيب.

أوراق الكاري: تُغلى وتُستخدم كزيت طبيعي مفيد للشعر.



5. العناية بفروة الرأس

تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس من خلال التدليك المنتظم باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت السمسم أو زيت الخروع يساعد على تحسين تغذية بصيلات الشعر.



6. التقليل من الصبغات الكيميائية

في حال الحاجة لتغطية الشيب، يُفضل استخدام الحناء الطبيعية أو الصبغات الخالية من الأمونيا، مع تقليل عدد مرات الصبغ قدر الإمكان.



7. الفحوصات الطبية الدورية

عند ظهور الشيب بشكل مفاجئ أو مكثف، من الضروري إجراء تحاليل دم للاطمئنان على مستويات الفيتامينات، الحديد، ووظائف الغدة الدرقية.



الشيب المبكر ليس مجرد مشكلة جمالية، بل قد يكون رسالة من الجسم تشير إلى خلل داخلي أو نمط حياة يحتاج إلى تعديل. وعلى الرغم من أن بعض أسبابه وراثية ولا يمكن منعها تمامًا، فإن اتباع نظام غذائي صحي، تقليل التوتر، والاهتمام بالعناية الطبيعية بالشعر يمكن أن يساهم بشكل كبير في إبطاء ظهور الشيب والحفاظ على صحة الشعر ولمعانه لأطول فترة ممكنة. العناية المبكرة والواعية بالشعر هي الاستثمار الحقيقي لجماله على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.