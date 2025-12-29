في 9 خطوات، روتين ليلي بسيط لإنقاذ الشعر الجاف بسبب البرد

18 حجم الخط

روتين ليلي بسيط لإنقاذ الشعر الجاف بسبب البرد، مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يتعرض الشعر لسلسلة من العوامل القاسية التي تؤدي إلى جفافه وفقدانه للمعان والحيوية.



فالهواء البارد، والرياح، وكثرة استخدام المياه الساخنة، بالإضافة إلى التدفئة الداخلية، كلها أسباب تسحب الرطوبة الطبيعية من الشعر، وتجعله أكثر عرضة للتقصف والهيشان والتكسر.



أشارت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن إنقاذ الشعر الجاف بسبب البرد لا يحتاج إلى خطوات معقدة أو منتجات باهظة الثمن، بل إلى روتين ليلي بسيط ومدروس يركز على التنظيف اللطيف، الترطيب العميق، والحماية أثناء النوم.



خطوات عمل روتين ليلي بسيط لإنقاذ الشعر

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، خطوات عمل روتين ليلي بسيط يساعد على ترميم الشعر الجاف وحمايته أثناء النوم، في السطور التالية



أولًا: فهم مشكلة جفاف الشعر في الشتاء

الشعر الجاف في الشتاء لا يحدث فجأة، بل نتيجة تراكمات يومية من الإهمال أو الممارسات الخاطئة. فغسل الشعر المتكرر بالماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية، والنوم بشعر مكشوف أو مبلل يزيد من فقدان الرطوبة، كما أن استخدام المجففات الحرارية بكثرة يُضعف الشعرة من الداخل. لذلك، فإن الروتين الليلي ليس رفاهية، بل خطوة علاجية ضرورية للحفاظ على صحة الشعر.



ثانيًا: تنظيف الشعر بلطف قبل النوم (عند الحاجة)

ليس من الضروري غسل الشعر يوميًا، لكن في حال كان الشعر متسخًا أو تعرض للأتربة والعرق، يُفضل تنظيفه قبل النوم باستخدام شامبو خفيف خالٍ من السلفات. يجب أن يكون الماء فاترًا وليس ساخنًا، لأن الحرارة العالية تفتح مسام الشعر بشكل مبالغ فيه وتزيد من الجفاف. بعد الغسل، يُنصح باستخدام بلسم مرطب، مع التركيز على الأطراف فقط، وتجنب فروة الرأس إذا كانت دهنية.

ثالثًا: التجفيف الصحيح خطوة لا غنى عنها

من الأخطاء الشائعة النوم بالشعر المبلل، وهو أمر يضر الشعر بشدة في الشتاء. الشعر المبلل يكون في أضعف حالاته، ومع الاحتكاك بالوسادة يتكسر بسهولة. لذا يجب تجفيف الشعر جيدًا باستخدام منشفة قطنية أو من الألياف الدقيقة، مع الضغط الخفيف دون فرك. وإذا استُخدم مجفف الشعر، فيفضل الهواء الفاتر مع ترك مسافة آمنة.

رابعًا: الترطيب الليلي العميق

الترطيب هو حجر الأساس في روتين إنقاذ الشعر الجاف. يمكن اختيار أحد الزيوت الطبيعية الخفيفة مثل زيت الأرغان، زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، أو زيت الزيتون. توضع بضع قطرات فقط على راحة اليد وتُوزع على أطراف الشعر وطوله، مع تجنب الجذور حتى لا يصبح الشعر دهنيًا.

كما يمكن استخدام كريمات أو سيروم مخصص للشعر الجاف، شرط أن يكون غنيًا بالمكونات المغذية مثل زبدة الشيا، البانثينول، أو الألوفيرا. هذا الترطيب الليلي يساعد على إصلاح الشعرة من الداخل أثناء النوم.

العناية بالشعر الجاف

خامسًا: تدليك فروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية

قبل النوم بدقائق، يُنصح بتدليك فروة الرأس بلطف باستخدام أطراف الأصابع، سواء بزيت خفيف أو بدون. هذا التدليك يحفز الدورة الدموية، ويزيد من وصول العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر، كما يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، وهو أمر ينعكس إيجابًا على صحة الشعر بشكل عام.

سادسًا: حماية الشعر أثناء النوم

طريقة النوم تؤثر بشكل كبير على حالة الشعر. من الأفضل ربط الشعر بربطة قطنية ناعمة أو عمل ضفيرة خفيفة لتقليل الاحتكاك. كما يُنصح باستخدام وسادة بغطاء من الحرير أو الساتان بدل القطن، لأن القطن يمتص الزيوت الطبيعية من الشعر ويزيد من جفافه.

سابعًا: وصفة ليلية طبيعية مرة أو مرتين أسبوعيًا

لمن يعانين من جفاف شديد، يمكن تطبيق ماسك ليلي بسيط مرة أو مرتين أسبوعيًا. على سبيل المثال:

ملعقة زيت جوز الهند

ملعقة عسل طبيعي

ملعقة زبادي

تُخلط المكونات وتُوزع على الشعر من منتصفه حتى الأطراف، ثم يُغطى الشعر بقبعة قطنية خفيفة. في الصباح يُغسل الشعر كالمعتاد. هذا الماسك يمنح الشعر ترطيبًا عميقًا وملمسًا ناعمًا.

ثامنًا: دور التغذية في دعم الروتين الليلي

لا يكتمل أي روتين للعناية بالشعر دون الانتباه للتغذية. شرب كمية كافية من الماء يوميًا، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الخضروات الورقية، المكسرات، البيض، والأسماك، يساعد على ترطيب الشعر من الداخل. كما أن نقص الحديد أو فيتامين D قد يزيد من مشاكل الجفاف والتساقط.

تاسعًا: الاستمرارية سر النجاح

الروتين الليلي لا يعطي نتائج سحرية من أول يوم، لكنه يعتمد على الاستمرارية. بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الالتزام، ستلاحظين فرقًا واضحًا في نعومة الشعر، قلة التقصف، وسهولة التصفيف. المهم هو البساطة والمواظبة، دون تحميل الشعر منتجات كثيرة ترهقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.