السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عضو في الحزب الحاكم بفنزويلا يكشف هدف ترامب الحقيقي من قصف بلاده

فنزويلا
فنزويلا
18 حجم الخط

أكد عضو الحزب الحاكم في فنزويلا خالد الهندي، أن حكومة بلاده "فوجئت" بالضربات الأمريكية على كراكاس ومناطق أخرى، مشيرًا إلى استعدادها لهجوم بري.

وقال الهندي لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، إن مناطق استراتيجية عدة تعرضت للقصف الأمريكي.

ثروات فنزويلا

وأضاف أن "المشروع الأمريكي يهدف للسيطرة على ثروات فنزويلا. هدف ترامب الحقيقي السيطرة على نفط فنزويلا"، موضحا أن "واشنطن تريد استغلال كل دول أمريكا اللاتينية".

وقال الهندي إن الولايات المتحدة تسعى للإطاحة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه يرى أن "ذلك مستبعد".

واعتبر عضو الحزب الحاكم في فنزويلا أن "تأميم الشركات الوطنية في بلاده هو ما أغضب واشنطن"، كما كشف أن علاقات فنزويلا الطيبة مع الصين وروسيا وإيران "لا تعجب واشنطن".

وأكد الهندي أن فنزويلا "اتخذت خطوات تحسبا لهجوم بري أمريكي".

والسبت استهدفت هجمات أمريكية مواقع عسكرية ومدنية في فنزويلا، بما في ذلك أحياء سكنية وبنى تحتية وسط كاراكاس.

وأصدر مادورو قرارا بتفعيل خطط الدفاع الوطني عن كل الأراضي الفنزويلية، في مواجهة العدوان الأميركي الصارخ الذي يستهدف السيادة الوطنية والثروات الاستراتيجية للبلاد".

وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان للحكومة، أن "مادورو أصدر أيضا قرارا بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد"، محذرا من أن "أي محاولة لتغيير النظام الحاكم ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة".

وأكد خيل أن "هذه الهجمات تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية"، وأن "فنزويلا تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها وسيادتها".

واعتبرت فنزويلا هذا العدوان "جزءا من مخطط أميركي للاستيلاء على الثروات الطبيعية"، ودعت جميع القوى الوطنية إلى تفعيل خطط التعبئة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ثروات فنزويلا فنزويلا خالد الهندي الضربات الأمريكية كراكاس

مواد متعلقة

‌‏ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا

وزير خارجية فنزويلا: الهجوم على كراكاس انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة

مادورو: فنزويلا ضحية تجارة المخدرات الكولومبية وكل الكوكايين في المنطقة ينتج هناك

فنزويلا تدين استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي

سابقة تاريخية، "سي آي إيه" تنفذ أول هجوم على فنزويلا

الأكثر قراءة

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة

أول تعليق رسمي من فنزويلا على إعلان "اعتقال مادورو"

في النهاية لن يصح إلا الصحيح، رسالة ساويرس بشأن الخلاف بين دولتين شقيقتين

ديانج أساسيا، تشكيل مالي المتوقع أمام تونس في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

المزيد
الجريدة الرسمية
ads