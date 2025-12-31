فنزويلا تدين استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي

18 حجم الخط

أدانت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان لها، الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفة إياه بأنه عمل إرهابي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء في البيان: "تدين الحكومة الفنزويلية بشدة الهجوم الذي استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... يشكل هذا التصرف عملا إرهابيا ينتهك القانون الدولي بشكل علني ويهدد الأمن الإقليمي والدولي بشكل مباشر".

وأعربت السلطات الفنزويلية عن تضامنها الكامل مع الحكومة الروسية، وطالبت بوقف فوري للهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتعرض توازن النظام الدولي للخطر.

هجوما بواسطة 91 طائرة مسيرة

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه في "الليلة من 28 إلى 29 ديسمبر شنت كييف هجوما بواسطة 91 طائرة مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفجورود" شمال موسكو وتمكنت وسائط الدفاع الجوي من إحباط الهجوم.

استخدام مكثف للطائرات المسيرة بعيدة المدى

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنه في الفترة من 28 ديسمبر إلى 29 ديسمبر الجاري، حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي باستخدام مكثف للطائرات المسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفجورود.

وذكر البيان: “في نحو الساعة 08:19 مساء يوم 28 ديسمبر 2025، كشفت وحدات من قوات الهندسة التابعة لقوات الفضاء الجوي عن وقوع هجوم جوي باستخدام طائرات مسيرة تعمل على ارتفاعات منخفضة للغاية من أراضي مقاطعتي سومي وتشرنيهيف في أوكرانيا”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن “كييف حاولت تنفيذ هذه الضربة من عدة اتجاهات في وقت واحد، وتم إسقاط طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفجورود”.

وأفاد البيان بأن “الهجوم الذي شنه نظام كييف كان مستهدفا ومخططا بعناية وله طابع متعدد الطبقات”.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه تم استخدام 91 طائرة مسيرة.

وأوضح البيان أنه تم إسقاط 49 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرة في مقاطعة سمولينسك، و41 فوق مقاطعة نوفجورود.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استخدام “أنظمة الحرب الإلكترونية لصد ضربة واسعة النطاق على أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفجورود”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.