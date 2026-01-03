وزير خارجية فنزويلا: الهجوم على كراكاس انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة

18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، على أن استهداف كاراكاس يهدد السلام والاستقرار الدوليين، مشيرا إلى أن الهجمات تعد انتهاكا صارخا لمواثيق الأمم المتحدة.

انفجارات تهز العاصمة الفنزويلية وتحليق مكثف لطائرات حربية

أفادت وسائل إعلام فنزويلية بوقوع سلسلة انفجارات هزت العاصمة كاراكاس، دون صدور أي تصريحات رسمية توضح طبيعتها أو أسبابها حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الانفجارات وقعت في مناطق متباعدة من العاصمة الفنزويلية، ما أثار حالة من القلق في أوساط السكان.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى تحليق مكثف لطائرات حربية على علو منخفض فوق أجواء كاراكاس، دون توفر معلومات رسمية تؤكد خلفيات هذا النشاط الجوي.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مؤخرا عقوبات جديدة على فنزويلا.

ترامب لا يستبعد الحرب مع فنزويلا

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستبعد الحرب مع فنزويلا، في موقف يعكس تصعيد لهجته تجاه كراكاس.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" إنه لا يضع هذا الخيار خارج الحسابات، مضيفا أنه لا يستبعده في ظل التطورات الراهنة.

ويأتي ذلك بعدما أمر ترامب، بفرض ما وصفه بـ"الحصار" على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل وتغادر فنزويلا، في خطوة زادت الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. كما صادرت الولايات المتحدة أخيرا ناقلة نفط كانت قد احتجزت قرب السواحل الفنزويلية.

وأفادت الإدارة الأمريكية في وقت سابق، بأن حملتها أسفرت حتى الآن عن 28 ضربة استهدفت قوارب، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، من بينها ضربة مزدوجة تخضع حاليا لتدقيق من الكونجرس.

تصعيد أمريكي ضد فنزويلا

وخلال المقابلة، قال ترامب إنه لا يناقش ما إذا كانت هذه الإجراءات قد تقود إلى حرب، لكنه عاد وأكد عند الضغط عليه أن هذا الاحتمال قائم، مشيرا إلى أن عمليات مصادرة ناقلات النفط ستتواصل.

وعندما سئل عن توقيت هذه الخطوات، أجاب أن الأمر يعتمد على تصرفات الطرف الآخر، مضيفا أنه إذا استمرت السفن في الإبحار فستعود إلى أحد الموانئ الأمريكية.

كما رفض ترامب الكشف عما إذا كان إسقاط مادورو يشكل هدفه النهائي، مكتفيا بالقول ان الرئيس الفنزويلي يعرف تماما ما يريده.

