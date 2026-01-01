"التنسيقية" ترصد فتح السفارات المصرية في 4 دول للتصويت بانتخابات النواب

18 حجم الخط

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لليوم الثانىمن انتخابات مجلس النواب بالخارج فتح السفارات والقنصليات المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وأذربيجان وجورجيا، أمام المواطنين المصريين المقيمين بهذه الدول، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية فقط

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية فقط، في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 27 دائرة في 10 محافظات، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر 2025، و1 يناير 2026 في الخارج، ويومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير في الداخل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير 2026، حيث تجرى الانتخابات على 49 مقعدًا، بين 98 مترشحًا.



جولة الإعادة بالخارج 27 دائرة في 10 محافظات

وتشمل جولة الإعادة بالخارج 27 دائرة في 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وهى محافظات (الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، والأقصر وأسوان وسوهاج والإسكندرية والفيوم)، وتجرى في 139 مقرا انتخابيا داخل 117 دولة.

وتتضمن ضوابط التصويت للمصريين في الخارج وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

