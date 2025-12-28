غرفة عمليات المؤتمر: المرأة الصعيدية لها دور محوري في تغيير موازين الانتخابات بدائرة الفتح

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، تابعت غرفة العمليات المركزية خلال منتصف اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، مستوى الإقبال بالدائرة الثالثة بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، حيث تم رصد إقبال متوسط للناخبين على لجان الاقتراع.

انتخابات مجلس النواب

وقالت غرفة العمليات إنها تغطي مجريات الأحداث الخاصة بمرشحة حزب المؤتمر الدكتورة أماني الليثي بالدائرة الثالثة، الموزعة على 139 لجنة انتخابية، مع متابعة مستمرة لسير العملية الانتخابية وانتظامها داخل اللجان.

مجلس النواب، وأكدت غرفة العمليات المركزية الدور المحوري للمرأة الصعيدية، وقدرتها الحقيقية على تغيير موازين الانتخابات بالدائرة الثالثة، وتعزيز حضور المرأة إلى جانب الرجل في المشاركة السياسية، إيمانًا بدورها الوطني وقدرتها على الإسهام الفاعل في صناعة القرار تحت قبة البرلمان، وبما يعكس وعي المجتمع ودعم الرجال لدور المرأة في النهوض بالمشهد السياسي.

وأهابت غرفة العمليات بالناخبين الكرام ضرورة النزول والإدلاء بأصواتهم، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتكررة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول حسم المعركة الانتخابية لصالح أي من المرشحين، مؤكدة أن صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد، وهو من يحدد من يتحدث باسم المواطنين، من النساء والرجال، ويمثلهم داخل البرلمان.

