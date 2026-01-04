10 أسهم تتصدر قيم التداول بالسوق الرئيسي خلال الأسبوع الأخير من2025

18 حجم الخط

تصدرت 10 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي الأكثر تداولًا من حيث القيمة للبورصة المصرية خلال الأسبوع الأخير من العام 2025.



وتصدرت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول القائمة بقيمة تداولات بلغت نحو 1.19 مليار جنيه، مسجلة ارتفاعًا قويًا بنسبة 19.44% ليغلق السهم عند 1.72 جنيه.

وجاء في المركز الثاني سهم بلتون القابضة بقيمة تداولات قاربت 1.06 مليار جنيه، رغم تراجعه بنسبة 2.84% ليغلق عند 3.42 جنيهات.

وفي المرتبة الثالثة، حل سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداولات بلغت نحو 814.1 مليون جنيه، محققًا ارتفاعًا بنسبة 6.67% ليغلق عند 80 جنيهًا.

واحتل بنك التعمير والإسكان المركز الرابع بقيمة تداولات سجلت 665.5 مليون جنيه، مرتفعًا بنسبة 1.86%، ليغلق عند 89.66 جنيها.

بينما جاء سهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) في المركز الخامس، مسجلًا تداولات بقيمة 495.1 مليون جنيه، مع تراجع السهم بنسبة 6.22% ليغلق عند 2.26 جنيه.

وفي المركز السادس، سجل سهم جنوب الوادي للأسمنت قيمة تداولات بلغت 469.3 مليون جنيه، محققًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.18%، ليغلق عند 8.60 جنيهات.

وجاء سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في المركز السابع بقيمة تداولات قدرها 429.7 مليون جنيه، محققًا صعودًا قويًا بنسبة 30.99% ليغلق عند 3.72 جنيهات.

أما البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) فحل في المركز الثامن، مسجلًا تداولات بلغت 398.2 مليون جنيه، ليستقر السهم عند 103 جنيهات دون تغيير يُذكر.

واحتل سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة المركز التاسع بقيمة تداولات بلغت 381.2 مليون جنيه، مرتفعًا بنسبة 1.72% ليغلق عند 1.18 جنيه.

واختتمت القائمة في المركز العاشر أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بقيمة تداولات سجلت نحو 318.4 مليون جنيه، مع تراجع السهم بنسبة 0.69% ليغلق عند 430 جنيهًا.

آخر جلسات عام 2025

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات آخر جلسات العام 2025. وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.995 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 41828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51568 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 19022 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 17425 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء “منتصف جلسات الأسبوع”. وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.977 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 41689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 51361 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18958 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17394 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4548 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.975 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 51328 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18976 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 17413 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4519 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 41604 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 51183 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18920 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4622 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17327 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4503 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.