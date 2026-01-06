الثلاثاء 06 يناير 2026
أخبار مصر

محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بأعياد الميلاد

محافظ القاهرة، فيتو
 شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر، وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس، نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

محافظ القاهرة يسلم أصحاب الورش بشق الثعبان عقود تقنين الأوضاع (صور)

محافظ القاهرة يفتتح مركز الرعاية المركزة بجمعية جمال الدين الأفغاني

رافق محافظ القاهرة خلال الاحتفال كل من: اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة. 

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيًا أن يكون العيد سعيدًا على كل المصريين، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح فى أرض الوطن.

روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري

وأكد محافظ القاهرة أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

رفع الإشغالات فى محيط الكنائس

من ناحية أخرى، كان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد. 

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وشدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

