قطع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل لمدة 5 ساعات وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح اليوم السبت الموافق 3-1-2026 حتى الساعة السادسة من صباح نفس اليوم.

سبب انقطاع المياه عن منطقة الزمالك صباح السبت

وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة سبب قطع المياه إلى قيامها بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة ولتحسين الخدمة بمنطقة الزمالك.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع الخدمة.

وتدفع شركة مياه الشرب بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، ولطلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن التوسع في خدماتها الإلكترونية، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول (125-HCWW)، والمتاح على نظامي التشغيل أندرويد وIOS.

ونستعرض خطوات سداد الفواتير إلكترونيًّا كالتالي:

- تحميل تطبيق (125-HCWW) متاح مجانًا على الهاتف المحمول.

- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- اختيار الشركة التابع لها وإدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

- ظهور قيمة الفاتورة ويتاح له سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

- التطبيق يتيح للمواطن سداد الفواتير لعدد ١٠ شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى، وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، سيناء).

تفقد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ترافقه المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، الأعمال الجارية بمركز ببا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتابع نائب رئيس الشركة القابضة، سير العمل بمشروع إنشاء محطة مياه كفر ناصر بطاقة تصميمية تبلغ 34 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب أعمال خط طرد المحطة، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة معدلات الإنجاز، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة.

ومن جانبها أكدت المهندسة دينا عمر سليمان، أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أولوية قصوى، لدورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة بالريف المصري، مشيرة إلى استمرار العمل بوتيرة متسارعة للانتهاء من المشروعات وفق المخطط الزمني المحدد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة المتابعة الميدانية المكثفة والمستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

