الدوري الإنجليزي، تعادل إيجابي بين سندرلاند وليدز يونايتد في الجولة الـ18

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة سندرلاند وليدز يونايتد، بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب سندرلاند، في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

سجل هدف أصحاب الأرض اللاعب سيمون أدينجرا في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل ليدز يونايتد من خلاله لاعبه دومينيك كالفيرت لوين في الدقيقة 47.

اشتعال سباق الصدارة في الدوري الإنجليزي

واشتعل سباق الصدارة في الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات أمس السبت التي شهدت انتصارًا جديدًا من جانب آرسنال المتصدر على حساب برايتون بنتيجة 2-1، وليفربول على وولفرهامبتون 1/2.

كما فاز مانشستر سيتي على حساب نوتنجهام فورست بنفس النتيجة، كما أن ليفربول فاز بالنتيجة ذاتها على حساب وولفرهامبتون.

بينما خسر تشيلسي على حساب أستون فيلا بنتيجة 1-2، كما فاز فولهام على وست هام بهدف نظيف، كما تعادل بيرنلي مع إيفرتون دون أهداف، وفاز برينتفورد على بورنموث بنتيجة 4-1.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم كالتالي:

1. آرسنال (42 نقطة)

2. مانشستر سيتي (40 نقطة)

3. أستون فيلا (39 نقطة)

4. ليفربول (32 نقطة)

5. تشيلسي (29 نقطة)

6. مانشستر يونايتد (29 نقطة)

7. سندرلاند (27 نقطة)

8. برينتفورد (26 نقطة)

9. كريستال بالاس (26 نقطة)

10. فولهام (26 نقطة)

11. إيفرتون (25 نقطة)

12. برايتون (24 نقطة)

13. نيوكاسل (23 نقطة)

14. توتهام (22 نقطة)

15. بورنموث (22 نقطة)

16. ليدز (19 نقطة)

17. نوتنغهام (18 نقطة)

18. وست هام (13 نقطة)

19. بيرنلي (12 نقطة)

20. وولفرهامبتون (نقطتان)



