تجديد حبس شخصين عثر بحوزتهما على أسلحة نارية بدون ترخيص في البدرشين

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس شخصين ضُبطا وبحوزتهما سلاحين ناريين بدون ترخيص في البدرشين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل ضبط شخصين بحوزتهما سلاحين بالبدرشين

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة شخصين لسلاحين ناريين بدون ترخيص في البدرشين.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وضُبط بحوزتهما بندقية وفرد خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيلت إلى النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بعرض المضبوطات على الجهات المختصة لإعداد تقرير وافٍ عنها، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

حدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحًا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

