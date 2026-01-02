FBI تعلن إحباط هجوم إرهابي في كارولينا الشمالية تم التخطيط لشنه ليلة رأس السنة

18 حجم الخط

أعلن فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم إرهابي كان مخططا لشنه ليلة رأس السنة الجديدة.

المشتبه به كان يستلهم أفكاره بشكل مباشر من تنظيم "داعش" الإرهابي

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشار البيان إلى أن المشتبه به كان يستلهم أفكاره بشكل مباشر من تنظيم "داعش" الإرهابي.

هجوم إرهابي كان محتملا ليلة رأس السنة في كارولينا الشمالية

وجاء في بيان للفرع على منصة "إكس": "منع مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا في إنفاذ القانون تنفيذ هجوم إرهابي كان محتملا في ليلة رأس السنة في كارولينا الشمالية، والمشتبه به يستلهم أفكاره مباشرة من داعش".

كما عبر رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، عن شكره لزملائه في أجهزة إنفاذ القانون على العمل المشترك الذي أسفر عن إحباط هذا الهجوم. ولم تذكر تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم المخطط له أو هوية المشتبه به.

