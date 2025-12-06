كيفية التخلص من صداع الجيوب الأنفية

18 حجم الخط

الجيوب الأنفية هي تجاويف مملوءة بالهواء تقع داخل عظام الجبهة والوجنتين وخلف جسر الأنف، وعند التهابها، والذي يكون عادةً نتيجة لرد فعل تحسسي أو عدوى، فإنها تتورم وتنتج المزيد من المخاط، وقد تغلق القنوات التي تصرفها، ويؤدي تراكم الضغط في هذه الجيوب إلى ألم يُشبه الصداع، والذي يعرف بالصداع الجيبي.

أعراض الصداع الجيبي

يشعر المصاب بألم عميق ومستمر في عظام الوجنتين أو الجبهة أو جسر الأنف، ويزداد هذا الألم عادةً عند تحريك الرأس فجأة أو عند الإجهاد، وقد تترافق هذه الحالة مع أعراض أخرى للجيوب الأنفية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، مثل:

سيلان الأنف.

الشعور بالامتلاء في الأذنين.

الحمى.

تورم في الوجه.

وغالبًا ما يخطئ البعض في تشخيص أنواع أخرى من الصداع المتكرر، كالصداع النصفي أو صداع التوتر، ويعتبرونها صداع جيبي، ونظرًا لأن العلاج يعتمد على نوع الصداع، فمن الضروري تحديد ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن الجيوب الأنفية حقًا. إذا كان الانسداد الجيبي، مثل العدوى، هو السبب الحقيقي، فمن المرجح أن يعاني المريض من الحمى.

أسباب الصداع الجيبي

تختلف الأسباب الكامنة وراء الصداع الجيبي من شخص لآخر، لكنها تنجم عمومًا عن انسداد أو التهاب الجيوب الأنفية، وتشمل بعض الأسباب المؤدية لذلك:

العدوى.

الحساسية، وخاصة حمى القش.

الزوائد اللحمية أو الأورام في الأنف.

انسدادات الأنف، مثل انحراف الحاجز الأنفي.

مشاكل الأسنان.

وقد يحدث ألم أو صداع جيبي في بعض الأحيان دون وجود التهاب. يمكن أن يحدث هذا عند التعرض لدخان السجائر المستعمل، أو العطور، أو غيرها من المواد الكيميائية التي يتم استنشاقها. كما أن التغيرات المفاجئة في ضغط الهواء، كما يحدث على متن الطائرة، يمكن أن تسبب آلامًا في الجيوب الأنفية.

علاج الصداع الجيبي

الهدف من العلاج عادة هو تخفيف الأعراض وعلاج أي عدوى إن وجدت، وقد يصف الطبيب المضادات الحيوية، بالإضافة إلى مضادات الهيستامين أو مزيلات الاحتقان لفترة قصيرة، ويمكن أيضًا استخدام مزيلات احتقان الأنف المستنشقة، ولكن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، لأن الاستخدام المطول قد يزيد الأعراض سوءًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تناول مسكنات الألم، وإذا لم تكن فعالة، فقد يصف الطبيب الكورتيكوستيرويدات لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية، إذا كانت نوبات التهاب الجيوب ناتجة عن رد فعل تحسسي، فقد يحتاج المريض إلى علاج وقائي للحساسية.

تدابير منزلية للتخفيف من صداع الجيوب الأنفية

يمكن الشعور بتحسن باستخدام بعض الطرق المنزلية البسيطة، مثل:

شرب المزيد من السوائل.

استخدام جهاز ترطيب الجو.

استخدام بخاخ الأنف الملحي.

على الرغم من عدم وجود "علاج فوري" مضمون بنسبة 100%، إلا أن بعض الإجراءات يمكن أن تخفف صداع الجيوب بسرعة:

وضع كمادات دافئة على المناطق المحتقنة.

شرب الكثير من الماء للحفاظ على المخاط رقيقًا وغير لزج.

استخدام جهاز التبخير أو استنشاق البخار، إما عن طريق غلي الماء في وعاء أو أخذ حمام ساخن.

استخدام وعاء نيتي أو أي نوع من أنظمة شطف الأنف.

استخدام بخاخات الأنف المالحة لتنظيف الجيوب الأنفية.

الحفاظ على الرأس مرفوعًا أثناء النوم.

