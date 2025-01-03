قاسم سليماني، الذكرى الخامسة لاغتيال ثاني أقوى شخصية في إيران بعد المرشد الأعلى

في مثل هذا اليوم منذ خمسة أعوام (3 يناير 2020) قُتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حينها، إن العملية تمت بـ "توجيهات" من الرئيس دونالد ترامب نفسه.

أقوى شخصية في الجمهورية الإسلامية بعد المرشد الأعلى الإيراني

وبحسب شبكة «BBC»، كان قاسم سليماني يوصف بأنه أقوى شخصية في الجمهورية الإسلامية، بعد المرشد الأعلى الإيراني.

وبصفته قائد جيشه في الخارج، المعروف باسم "فيلق القدس"، كان سليماني العقل المدبر لأنشطة إيران في الشرق الأوسط، ووزير خارجيتها الفعلي، فيما يتعلق بشؤون الحرب والسلام.

كان القائد ذو الشعر الفضي، الذي يتمتع بشخصية مراوغة، محلّ احترام البعض، وكراهية البعض الآخر، كما كان مادة للأساطير تارة، والمنشورات الساخرة تارة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرز سليماني، خلال السنوات الأخيرة من حياة كاملة قضاها في الظل، وهو يقود عمليات سرية ليحصد شهرة وشعبية كبيرة في إيران.

ومنذ عام 2013، صرَّح ضابط الاستخبارات الأمريكية، جون ماجواير، لصحيفة نيويوركر بأن سليماني كان "أقوى شخص في الشرق الأوسط".

معلومات عن قاسم سليماني

ولد سليماني في مدينة قم في عام 1957 ونشأ في قرية رابور، التابعة لمحافظة كرمان، جنوب شرقي إيران، من أسرة من المزارعين الفقراء، وكان يعمل كعامل بناء، ولم يكمل تعليمه سوى لمرحلة الشهادة الثانوية فقط. ثم عمل في دائرة مياه بلدية كرمان، حتى نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

بعدها انضم سليماني إلى الحرس الثوري وتدرج حتى وصل إلى قيادة فيلق القدس عام 1998.

ويمثل فيلق القدس هيئة خاصة في الحرس الثوري الإيراني ويضطلع بمسؤولية تنفيذ العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الأراضي الإيرانية.

ولا يمر وقت طويل لمشاهد التلفزيون الإيراني، حتى ترى صورة الجنرال قاسم سليماني تطل عليه من الشاشة أكثر من مرة. فقد برز قائد فيلق القدس، الذي كان يعيش خلف ستار من السرية لإدارة العمليات السرية في الخارج، لتحقيق النجومية في إيران.

وأصبح الرجل، الذي لم يكن يعرفه معظم الإيرانيين في الشارع، مادة رئيسية لأفلام وثائقية ونشرات أخبار وحتى أغاني موسيقى البوب.

وقبل سنوات قليلة، تداول الناشطون في إيران على نطاق واسع فيديو لمليشيات شيعية في العراق يظهر جنودا وهم يرسمون صورا للجنرال قاسم سليماني على الجدران، ويؤدون التحية العسكرية له، مصحوبة بموسيقى حماسية في خلفية المقطع.

تحركات قاسم سليماني في سوريا والعراق

وتواجد قاسم سليماني شخصيا بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، لقيادة فصائل عراقية خلال استعادة مدينة تكريت من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قبل مقتله.

وحينها، نشرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء صورا لسليماني مع تلك القوات، وقالت مصادر في الفصائل بالعراق لبي بي سي إن قاسم سليماني كان هناك لبعض الوقت لمساعدة العراقيين في الاستعداد للمهمة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الجنرال سليماني عناصر ما يسمى الدولة الاسلامية.

ففي سوريا المجاورة، ينسب إليه الفضل في وضع الاستراتيجية التي ساعدت الرئيس الراحل بشار الأسد في تحويل مسار المعركة ضد قوات المعارضة واستعادة مدن وبلدات رئيسية.

ودائما ما تنفي إيران نشر قوات برية في سوريا والعراق، لكنها تقيم بين حين وآخر جنازات جماهيرية لقوات أمن و"مستشارين عسكريين" قتلوا في البلدين.

وأولى قاسم سليماني أهمية خاصة لحضور بعض من تلك المراسم.

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