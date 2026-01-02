الجمعة 02 يناير 2026
خارج الحدود

بخط يده، رسالة تعزية المرشد الإيراني في قاسم سليماني

قاسم سليماني
قاسم سليماني
نشرت وسائل إعلام إيرانية رسالة التعزية التي كتبها المرشد الإيراني علي خامنئي بخط يده في قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني الذي اغتيل في العاصمة العراقية بغداد في 3 يناير 2020.

الشخصية الدولية للمقاومة

ويصادف غدا الذكرى السنوية لهذا الحادث، الذي أثار موجةً عارمة من التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة أمريكية موكب سليماني فور خروجه من المطار، ما أدى إلى مقتله مع عدد من مرافقيه، بينهم قائد "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس.

وفي رسالته المؤرخة في 3 يناير 2020، وصف خامنئي سليماني بأنه "الشخصية الدولية للمقاومة"، مؤكدا أن "كل من يهوى المقاومة سيثأر له، والانتقام القاس من المجرمين سيكون حتميا" .

وجاء في نص الرسالة: "ها قد حلق لواء الإسلام العظيم وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيّبة روح قاسم سليماني الطاهرة. سنوات من الجهاد الخالص والشجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمني الشهادة في سبيل الله، قد بلغت أخيرا سليماني العزيز هذه المنزلة الرفيعة، إذ سفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض".

وأعلن خامنئي عن الحداد الرسمي في إيران لمدة ثلاثة أيام، مقدّما "أسمى آيات التبريك" و"أعزّ التعازي" لعائلة سليماني وأبنائه وأقاربه، مشيدا برفاقه الشهداء، ولا سيما أبو مهدي المهندس.

وأضاف: "لقد كان نموذجًا بارزا للناهلين من فيض الإسلام ومدرسة الإمام الخميني، فقد أمضى جُل عمره مجاهدا في سبيل الله. والشهادة كانت جزاءً لمساعيه الحثيثة طوال كل هذه الأعوام. لن يتوقف عمله ونهجه برحيله، بحول الله وقوته، ولن يبلغ طريقا مسدودا. بل إن الانتقام الشديد سيكون بانتظار المجرمين الذين تلوثت أيديهم القذرة بدمائه ودماء سائر شهداء الحادثة".

