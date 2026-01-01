صلاح: مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كانت لها ظروف خاصة

18 حجم الخط

وجه إبراهيم صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، التحية لكل اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة الفريق الأبيض والاتحاد السكندري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "ظروف مباراة الاتحاد السكندري كانت صعبة للغاية بالنسبة للاعبين الشباب ومن وجهة نظري سيظهرون بشكل أفضل مع الاستمرارية وسيكون هناك 5 لاعبين على الأقل مع الفريق الأول".

وأضاف: "هناك أكثر من لاعب يمتلك شخصية الزمالك وعلى رأسهم أنس وائل ومحمد حمدي وحسام عاشور والتقي وأشكرهم على مجهودهم".

وأوضح: "الفترة الحالية يجب أن تكون فترة تأقلم بين اللاعبين الشباب والمدير الفني الجديد للزمالك سيكون عليه الكثير من التحديات خلال المرحلة القادمة".

فوز الاتحاد السكندري على الزمالك

وحقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

خاض الزمالك اللقاء باللاعبين الشباب، بينما لعب الاتحاد السكندري بقوامه الأساسي من اللاعبين الكبار.

سجل ثلاثية الاتحاد السكندري، فادي فريد هدفين في الدقيقتين 21 و27، جون إيبوكا في الدقيقة 64.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر مع المصري البورسعيدي وحرس الحدود وزد والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلي.

تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

ضم تشكيل شباب الزمالك بقيادة المدرب تامر عبد الحميد دونجا:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد إبراهيم – علي عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد خضري.

خط الوسط: يوسف وائل الفرنسي - السيد أسامة - محمد حمد - أنس وائل – عمار ياسر.

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء، محمد عبد الفتاح وهشام فؤاد وأحمد صفوت ومحمود عصام ومحمد فرج وصلاح محمود وزياد مدحت وحسام عاشور التقي وحازم أسامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.