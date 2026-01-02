9 قطاعات تتصدر قائمة الأعلى تداولا بالبورصة خلال الأسبوع الأخير من 2025

18 حجم الخط

شهدت البورصة نشاطًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأخير من العام، حيث تركزت السيولة في عدد من القطاعات الرئيسية، التي استحوذت على النصيب الأكبر من قيم التداول، ما يعكس اهتمام المستثمرين بأسهم هذه القطاعات مع إغلاق السنة المالية.



قطاع العقارات في الصدارة



جاء قطاع العقارات في المرتبة الأولى من حيث قيمة التداول، مسجلًا نحو 5.75 مليارات جنيه، ليستحوذ على 26.4% من إجمالي التداولات، مدفوعًا بنشاط ملحوظ على عدد من الأسهم القيادية بالقطاع.



وجاء قطاع" الخدمات المالية غير المصرفية" ثانيًا



حل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 3.82 مليارات جنيه، مستحوذًا على 17.6% من إجمالي التعاملات، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم التمويل والأنشطة المالية.



الأغذية والمشروبات والتبغ ثالثًا



وجاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات بلغت 1.92 مليار جنيه، بما يمثل 8.8% من الإجمالي، مستفيدًا من كونه من القطاعات الدفاعية الجاذبة للاستثمار.



الرعاية الصحية والأدوية



في المركز الرابع، سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية تداولات بقيمة 1.89 مليار جنيه، مستحوذًا على 8.7% من السوق، وسط اهتمام متزايد بأسهم القطاع.



قطاع البنوك



وجاء قطاع البنوك خامسًا بقيمة تداول بلغت 1.35 مليار جنيه، وبنسبة 6.2% من إجمالي التداولات، مدعومًا بعمليات إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية.



مواد البناء



احتل قطاع مواد البناء المركز السادس، محققًا تداولات بقيمة 1.25 مليار جنيه، بنسبة 5.7%، في ظل تحركات نشطة على أسهم الأسمنت ومواد التشييد.



الموارد الأساسية



وسجل قطاع الموارد الأساسية تداولات بلغت 1.12 مليار جنيه، ليستحوذ على 5.1% من إجمالي التداولات، مدفوعًا بتحركات أسعار السلع عالميًا.



السيارات والنقل الهندسية



وفي المركز الثامن، جاء قطاع السيارات والنقل الهندسية بقيمة تداولات سجلت نحو 946.6 مليون جنيه، وبنسبة 4.3% من السوق.



الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات



واختتم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات قائمة القطاعات التسعة الأكثر تداولًا، محققًا قيمة تداول بلغت 940.5 مليون جنيه، مستحوذًا على 4.3%.

آخر جلسات عام 2025

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات آخر جلسات العام 2025. وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.995 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 41828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51568 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 19022 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 17425 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء “منتصف جلسات الأسبوع”. وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.977 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 41689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 51361 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18958 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17394 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4548 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.975 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 51328 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18976 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 17413 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4519 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 41604 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 51183 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18920 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4622 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17327 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4503 نقاط

