حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام في مباراة أنجولا

أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني قدم أداءً جيدًا أمام أنجولا في كأس أمم إفريقيا، رغم التغييرات الكبيرة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع نظيره الأنجولي سلبيًّا في ختام دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، وتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 7 نقاط ويصعد لدور الستة عشر.

تعليق حسام عاشور على مباراة منتخب مصر ضد أنجولا

وقال حسام عاشور، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": «كنت أتمنى أن يغير حسام حسن خمسة لاعبين فقط في مباراة أنجولا وليس 11 لاعبًا دفعة واحدة، وكان من الأفضل عمل خلطة بين اللاعبين للحفاظ على التوازن».

وأضاف: «كان من الأفضل مشاركة إمام عاشور حتى يكون جاهزًا للمرحلة المقبلة… ومنتخب مصر خاض اللقاء بشكل جيد وكنا قادرين على الفوز، إلا أننا أهدرنا أكثر من فرصة».

وأشار عاشور إلى أن الأهم هو أن المنتخب تصدر المجموعة، مؤكدًا أن مواجهة بنين القادمة ستكون صعبة رغم تصنيف المنتخب الأفريقي الجيد، وقال: «الأقرب مواجهة بنين وهو منتخب جيد وليس سهلًا».

حسام عاشور يشيد بأداء مهند لاشين

كما أشاد عاشور بأداء مهند لاشين، مؤكدًا أنه قدم مباراة مميزة حتى تعرض للإصابة، ولفت إلى أن اللاعب يتمتع بمهارات جيدة في الاستلام والتسلم، وكان فعالًا في التغطية خلف لاعبي الدفاع.

