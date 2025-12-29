الإثنين 29 ديسمبر 2025
حسام حسن: جاهزون لمواجهة أي منتخب في دور الـ16 بأمم إفريقيا

حسام حسن، فيتو
تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في المؤتمر الصحفي عقب مباراة أنجولا، عن المكاسب الفنية التي حققها الفراعنة خلال المباراة 

وإنتهت مباراة مصر وأنجولا بالتعادل السلبي في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا 2025

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، مؤكدا مباراة أنجولا كانت فرصة جيدة لمنح عدد كبير من اللاعبين المشاركة في المباريات، وأن الهدف منها تجربة أكثر من لاعب ونجحنا في تحقيق نتائج  إيجابية في الثلاث مباريات

وتابع حسام حسن: أنهينا مباراة أنجولا بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن إراحة أكثر من لاعب  جاء بسبب ضيق الوقت بين مباراة جنوب أفريقيا وانجولا.

مباراة مصر وأنجولا، فيتو
مباراة مصر وأنجولا، فيتو

جاهزين لمواجهة أي منتخب في دور الستة عشر  

وواصل حسام حسن: أن ⁠اللاعبون أدوا المطلوب منهم في دور المجموعات، بعد تصدرنا المجموعة علي حساب منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، لافتا إلى أن  ⁠القادم سيكون صعب والمنافسة في البطولة قوية.

وأكمل المدير الفني لمنتخب مصر، ⁠سنعمل علي زيادة الايجابيات في المواجهات المقبلة وعلاج السلبيات مؤكدا أنه ⁠راضي عن أداء اللاعبين المشاركين لأول مرة في بطولة أمم أفريقيا.

وعن إصابة مهند لاشين أشار حسام حسن إلى أن مهند لاشين سيخضع لأشعة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام أنجولا.

وعن ⁠عدم مشاركة تريزيجيه ومروان كان بسبب الإنذار في مباراتي جنوب أفريقيا وزيمبابوي. 

وأختتم حسام حسن: ⁠الأفضل من وجهة نظري إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل سنتين بدلًا من أربعة وهذا في صالح أوروبا.

حسام حسن منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة مصر وانجولا أمم أفريقيا 2025 أنجولا جنوب أفريقيا

