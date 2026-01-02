الجمعة 02 يناير 2026
تسقيف 11منزلا...انطلاق فاعليات قافلة الخدمات الإنسانية بالمنزلة "ويبقي الأثر"

تضامن الدقهلية
تضامن الدقهلية في المنزلة
أعلن تضامن الدقهلية انطلاق فعاليات أول أيام عمل قافلة "ويبقى الأثر" بمدينة المنزلة في محافظة الدقهلية، بتنظيم عدد من الأنشطة الإنسانية والتنموية، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها.

تنفيذ أعمال تسقيف 11 منزلا

 

وتضمنت فعاليات اليوم الأول البدء في تنفيذ أعمال تسقيف 11 من  المنازل، بما يوفر الحماية من الأمطار والبرد ويحد من المخاطر الصحية، حيث استهدفت القافلة منازل لأسر كانت تعاني من أوضاع معيشية صعبة.

إدخال الأمان والطمأنينة على قلوب المستفيدين

 

وشارك في أعمال القافلة عدد من المتطوعين الذين قدموا وقتهم وجهدهم دون مقابل، محولين يوم عطلتهم الرسمية إلى يوم عمل، في صورة مشرفة للعمل التطوعي والتكافل المجتمعي، بما أسهم في إدخال الأمان والطمأنينة على قلوب المستفيدين.

 

قافلة "ويبقى الأثر" مستمرة  في تنفيذ أنشطتها الإنسانية والتنموية

وتعلن الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ان قافلة "ويبقى الأثر" مستمرة  في تنفيذ أنشطتها الإنسانية والتنموية خلال الفترة المقبلة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع جمعية ويبقي الأثر بالمنزلة، بما يعكس دور العمل الأهلي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الحماية الاجتماعية.

