ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، عرض اتنين غيرنا لـ آسر ياسين على شاشات المتحدة (فيديو)

أسر ياسين
أسر ياسين
أعلنت الشركة المتحدة عن عرض مسلسل اتنين غيرنا للنجم أسر ياسين في رمضان 2026 عبر قنواتها CBC، الحياة، DMC، ON E.

مسلسل اتنين غيرنا في رمضان 2026

وكان الفنان آسر ياسين ودينا الشربيني، احتفلا بتصوير مسلسل “اتنين غيرنا”، داخل لوكيشن التصوير، وقام أبطال المسلسل بتقطيع تورتة الاحتفال، وسط حضور المنتج محمد السعدي وعدد من فريق الإنتاج والإخراج

ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تصوير المسلسل خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

قصة مسلسل اتنين غيرنا

وتدور أحداث مسلسل "اتنين غيرنا" حول مدرس ثانوي يعمل في مدرسة دولية منفصل عن زوجته، يتعرف بالصدفة على ممثلة مشهورة تلعب دورها دينا الشربيني تعاني في حياتها الخاصة، لتنشأ بينهما قصة تتطور إلى حب ولكنه يواجه العديد من الصعوبات.

ويشارك في العمل بجانب آسر ياسين ودينا الشربيني كل من: صابرين النجيلي، وأحمد حسن، وياسمينا العبد، ناردين فرج، محمد السويسي، وعدد آخر من النجوم، والعمل مكون من 15 حلقة ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

