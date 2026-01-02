بريستول سيتي يعلن التعاقد مع سام مرسي

18 حجم الخط

أعلن نادي بريستول سيتي الإنجليزي، بشكل رسمي، تعاقده مع لاعب الوسط المصري سام مرسي، وذلك في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع نادي الكويت الكويتي.

وأكد النادي الإنجليزي، عبر بيان نشره على حساباته الرسمية، أن مرسي وقع على عقود انضمامه إلى الفريق، ليبدأ تجربة جديدة في الملاعب الإنجليزية، بعد مسيرة احترافية حافلة داخل وخارج بريطانيا.

ويُعد سام مرسي من الأسماء المعروفة في الكرة الإنجليزية، حيث سبق له تمثيل عدة أندية أبرزها إيبسويتش تاون وويجان أتلتيك، ويمتلك خبرة كبيرة في دوري الـ«تشامبيونشيب»، وهو ما يعوّل عليه بريستول سيتي لتعزيز خط الوسط خلال الفترة المقبلة.

ويأتي انضمام مرسي في إطار سعي بريستول سيتي لتدعيم صفوفه بعناصر ذات خبرة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، فيما يُنتظر أن يُعلن النادي عن مدة التعاقد وتفاصيله المالية خلال الأيام القليلة القادمة.

من جانبه، أنهى سام مرسي ارتباطه بنادي الكويت الكويتي بالتراضي، ليعود مجددًا إلى أجواء الكرة الإنجليزية، وسط تطلعات بتقديم إضافة فنية قوية لفريقه الجديد.

من جهة اخرى زعم تقرير نشره موقع "ذا أتليتيك"، عن تحكم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في منتخب مصر وإدارة كافة الأمور الخاصة بالفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

تلك المزاعم جعلت نجم منتخب الفراعنة، قائد إيبسويتش تاون الإنجليزي السابق، الإسراع بالرد على تقرير "ذا أتليتيك" حول تحكم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في منتخب الفراعنة.

وقال النجم المصري رد في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: "لقد كنتُ في العديد من المعسكرات مع صلاح على مر السنين تحت قيادة مدربين مختلفين، ولم يحدث هذا قط".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.